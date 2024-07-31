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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد تسليم شحنة أدوية ومستلزمات طبية لدعم القطاع الصحي

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد إستلام شحنة أدوية لدعم المستشفيات

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، تسليم شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية كدفعة أولى إلى مديرية الصحة بالمحافظة لتوزيعها على المستشفيات وقطاع الصحة بالمحافظة.

وذلك فى استجابة سريعة وتدخل من الوزير المحافظ لسد العجز فى بعض الأدوية ومواجهة الطلب المتزايد على الأدوية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي والدكتور أحمد سيد والدكتور عصام نبيل وكيلاً المديرية. 


وحرص المحافظ على متابعة استلام كميات الأدوية والمستلزمات الطبية والتى تتضمن نوعيات "الأنسولين وأدوية الضغط والسكر والمحاليل الطبية وأدوية الحساسية وأدوية المناعة" وتم تسليمها لمديرية الصحة تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات، بالإضافة إلى توفير عدد 10 كراسى متحركة كهربائية تم تسليمهم لمديرية التضامن الإجتماعي لتوزيعهم على ذوي الاحتياجات الخاصة

ووجه بتشكيل لجان متابعة ميدانية للوقوف على تسليم الأدوية الى المستشفيات والوحدات الصحية وبعض عيادات التأمين الصحي بالمحافظة بصفة رسمية وحرصًا على وصول الدعم لمستحقيه، تسهيلاً على المواطنين ولتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تدخله لتوفير كميات كبيرة من الأدوية، لسد احتياجات بعض المستشفيات من الأدوية، وذلك خلال جولاته المستمرة الصباحية والمسائية على المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمراكز وأحياء المحافظة، فضلاً عن بعض عيادات التأمين الصحي واستماعه لشكوى بعض المواطنين والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، بوجود نقص في بعض أنواع الأدوية وعلى الفور تدخل الوزير المحافظ وقرر دعم المحافظة بشحنات كبيرة من الأدوية والتي وصلت منها دفعة أولى اليوم على أن تتوالى وصول كميات أخرى من المستلزمات الطبية والأدوية خلال الأيام القادمة وذلك استكمالاً لدور الدولة لدعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

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