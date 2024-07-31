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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

متحدث الزمالك يعلن عن موقف جديد من محكمة التحكيم الرياضي بشأن باتشيكو

صدى البلد

شارك، أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن أزمة باتشيكو المدرب السابق.

وكتب: "اخطرت اليوم محكمة التحكيم الرياضي نادي الزمالك بمد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق الي يوم ٣١ اكتوبر ٢٠٢٤ مد أجل الحكم يعطي للمحكمة الحق في اصدار الحكم في اي وقت و حتي ٣١ اكتوبر 2024".

وكان باتشيكو قد تقدم من قبل بشكوى ضد الزمالك أمام  الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي وقيمة باقي عقده مع النادي.

 

وبعدها أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا بإلزام الزمالك بسداد مبلغ 450 ألف يور لصالح المدرب البرتغالي، وهو ما اعترض عليه باتشيكو وتقدم باستئناف للمحكمة الرياضية على الحكم الصادر.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لإنهاء كافة القضايا على النادي في الفترة الحالية بعد فترة من القضايا استمرت لسنوات وحملت ميزانية النادي ما يفوق 5 ملايين دولار.

الاتحاد الدولي لكرة القدم الزمالك جايمي باتشيكو مدرب الزمالك أحمد سالم التحكيم الرياضى محكمة التحكيم الرياضي شكوى ضد الزمالك

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