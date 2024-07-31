نائب الشيوخ: الحكومة حريصة على المصارحة والشفافية مع المواطنين

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس، بعدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير والكتاب الصحفيين عقب اجتماع الحكومة، والذى ساده الود والاحترام والصراحة والشفافية المتبادلة بشأن كل ما يخص المواطن المصري وكذلك الوطن، تطرق إلى المصارحة بشأن خطط الحكومة المستقبلية، والإجابة عن كافة التساؤلات التي تشغل بال الشارع المصري وتحتاج لإجابة واضحة وصارمة بعيدا عن المغالطات والادعاءات والشائعات التي يتم ترويجها في القضايا المختلفة.

وأكد "الرشيدي"، في بيان له اليوم، أن إعلان رئيس الوزراء عن عقد الحكومة جلسة حوارية شهرية مع الإعلاميين والكتاب ورؤساء التحرير على الهواء، يفتح باب التواصل بين الحكومة والمواطنين كحق أصيل من حقوقهم بالاطلاع على جهود الدولة المبذولة في كافة المجالات المختلفة بكل صراحة وشفافية ونزاهة، بما يسهم في الدعم الشعبي ومساندة الشعب للحكومة في جهودها في مواجهة التحديات والأزمات التي يمر بها الوطن.



وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن بعض الملفات المهمة وعلى رأسها ملف ترشيد الطاقة والكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة لعدم العودة إلى تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء مرة أخرى، فضلا عن جهود الدولة في جذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة وتوفير النقد الأجنبي بهدف دعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها المواطنين.



وثمن الرشيدي، تأكيد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وتشديده على أنه لن يكون هناك إلغاء كامل للدعم على البنزين والسولار والكهرباء بحلول عام 2025، لافتا إلى أن المصارحة والمكاشفة التي تحرص عليها الحكومة الجديدة، تفتح أبواب الأمل والثقة أمام المواطنين جميعا، وتسهم في تحديد وترتيب أولويات الأسر.