وزير الخارجية الإسرائيلي: تنفيذ القرار الأممي 1701 يمنع حرب مع حزب الله

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن السبيل الوحيد لمنع حرب شاملة مع حزب الله هو التنفيذ الفوري لقرار الأمم المتحدة 1701، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأشار متحدث الحكومة الإسرائيلية إلى أن إيران ستتحمل تبعات أي تصعيد ينتج عن تصرفاتها وأنها ستستخدم كل الوسائل الضرورية لإعادة الأمن إلى الحدود الشمالية.

وأوضح متحدث الحكومة الإسرائيلية أن حزب الله سيتحمل مسؤولية التصعيد في المناطق الشمالية وسنعمل على إعادة السكان إلى بيوتهم، وسنعمل على إعادة المحتجزين في غزة دون إعاقة أهداف الحرب، والحرب لا تنتهي حتى تلبية أهدافنا كافة بإعادة جميع المحتجزين وإيقاف التهديدات ضد إسرائيل.