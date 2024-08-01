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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد مرور 300 يوم.. ارتفاع هائل في أعداد الشهداء بـ غزة

غزة
غزة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 300 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و55 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت صحة غزة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 39480 شهيدا و91128 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

انتشار الأمراض في القطاع

وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، عن تسجيل 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط ظروف صحية متردية تُسهّل انتشار الأمراض.

وقالت الوكالة الأممية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مراكز "الأونروا" الصحية وملاجئها في مختلف أنحاء غزة تسجل أسبوعيا من 800 إلى 1000 حالة إصابة جديدة بالتهاب الكبد؛ حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأضافت أن ذلك يوصل إلى ما مجموعه نحو 40 ألف حالة (إصابة بالتهاب الكبد) منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والمتواصلة للشهر العاشر.

وأشارت “الأونروا” إلى أن الظروف الصحية المتردية تُسهّل انتشار الأمراض، بما في ذلك التهاب الكبد أ.

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