فرج عامر يكشف رغبة سموحة لضم إبراهيم عادل

شارك المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشورًا عن النجم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي، عبرحسابه على فيسبوك.

وكتب: “إبراهيم عادل كان معروف لكل المهتمين كرويا منذ أن كان ناشئ في بورسعيد في نادي المريخ، إبراهيم عادل عرض علي سموحة نظير ٩٠٠ ألف جنيه وكنا نتمني ضمة ولكن قدر الله وما شاء فعل قبل ان يختاره الكابتن ربيع ياسين لضمة لمنتخب ٢٠١٣ وقبل ان يشتريه نادي بيراميدز، عموما هو موهبة كروية ينتظرها مستقبل واعد بشرط عدم التشتيت الفكري والتشبث بكرة القدم في الملعب، كرة القدم خارج الملعب اهم من داخل المستطيل الاخضر”.

تألق إبراهيم عادل

وخطف إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر تحت 23 عاماً، الأضواء في فوز الفراعنة على حساب إسبانيا بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في العاصمة الفرنسية باريس.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لربع نهائي أولمبياد باريس بفوزه الثمين على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف سجلهما إبراهيم عادل في المباراة التي جمعتهما على ملعب نوفو ستاد دي بوردو، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.