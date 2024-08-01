رواية صورة مريم للأديبة مريم العجمي في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 6 أغسطس

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية في الثلاثاء 6 أغسطس الساعة السادسة مساءً، بتوقيت مصر ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أون لاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة (C) لمناقشة رواية "صورة مريم" للأديبة مريم العجمي. يناقشها النقاد د.جيهان الدمرداش وعلي الشوكي ونرمين جودة والناقد الأردني د.نزار قبيلات. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن مريم العجمي: حاصلة على بكالوريوس تربية نوعية قسم الإعلام. عضو عامل بقصر ثقافة نعمان عاشور ميت غمر الدقهلية، أخصائي مسرح بالتربية والتعليم. صدر لها: (مصفاة هائلة تحملها الملائكة) 2020 مجموعة قصصية عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. صورة مريم رواية 2022عن الهيئة العامة للكتاب. حصلت على عدد من الجوائز: المركز الثاني في الجائزة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة عن المجموعة القصصية (مصفاة هائلة تحملها الملائكة) 2020. المركز الأول في الرواية في مسابقة المجلس الأعلى للثقافة عن عمل (منتصف الشمس) 2023. القائمة الطويلة لمسابقة خيري شلبي 2022.القائمة القصيرة لمسابقة دار العين للقصة القصيرة.

والنقاد.



د.جيهان الدمرداش: باحثة وناقدة مهتمة بالسرديات والدراسات الثقافية والنظرية الأدبية والنقدية والشعر العربي قديمه وحديثه. حاصلة على دكتوراة الأدب والنقد جامعة الإسكندرية. أستاذ مساعد الأدب والنقد بالجامعة الأمريكية المفتوحة. موجه فني لغة عربية وخبير مناهج، وزارة التربية والتعليم العالي، دولة الكويت. مدير نادي "الساردون يغردون" منصة أدبية تهتم بشؤون السرد والنقد. شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية. من إصدارتها: "شعر محمود حسن إسماعيل بين الوجدان الفردي والوجدان الجماعي". " الرواية المصرية في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين/ تحولات البنية وتقنيات السرد".



علي الشوكي: حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ودراسات عليا فى النقد الأدبى في أكاديمية الفنون المصرية.صحفى بجريدة المصرى اليوم. شاعر و ناقد أدبى له دراسات منشورة في العديد من الجرائد والمجلات المصرية والعربية. باحث متخصص في التراث البدوى للقبائل العربية باقليم غرب مصر. عضو لجنة الحفاظ على التراث البدوى والموروث الثقافى لمحافظة مطروح. محاضر مركزى بالهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للاستعلامات. عضو لجنة تحكيم مهرجان الابداع بوزارة الشباب والرياضة. الجوائز:الجائزة الأولى في مسابقة التفوق الصحفي بنقابة الصحفيين 2015. جائزة أحسن ديوان شعر في المسابقة المركزية بهيئة قصور الثقافة بوزارة الثقافة المصرية – مركز ثالث – 2002. الجائزة الأولى في التأليف للأغاني المسرحية في مهرجان المسرح الإقليمي بالهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة المصرية – مسرحية أنا المصري - 2008 .



نرمين جودة: ناقدة فنية. حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية وليسانس علم نفس جامعة الإسكندرية . حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في النقد الفنى من المعهد العالي للنقد الفنى بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية. باحثة ماجستير في فلسفة الفن وعلومه. اجتياز الدورة السينمائية المتخصصة ضمن مبادرة ابدأ حلمك السينما بين ايديك فى مجال السيناريو عام ٢٠٢٢. نشر لها مقالات نقدية بعدة مواقع الكترونية منها بوابة اخبار اليوم وموقع اعلام دوت كوم. ينشر لها مقالات نقدية ومقالات مترجمة بمجلة ابيض واسود التابعة لقصر السينما بهيئة قصور الثقافة. شاركت بلجنة نقاد مسابقة سينما الشباب بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عام ٢٠٢٣ . عضوة بجمعية محبى فن محمد شاكر واشارك فى تقديم سلسلة ندوات سينمائية بها. عضوة بجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية وقدمت مجموعة ندوات سينمائية. حصلت على عدة تكريمات منها: تكريم من جمعية محبى فن محمد شاكر. تكريم قصر ثقافة الأنفوشى لمشاركتها فى ماكياج وإدارة كواليس عرض مسرحية عرايس البحر. شهادة تقدير من جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية.



د.نزار قبيلات: أستاذ السرديات والنقد الحديث في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. عمل في عدد من الجامعات العربية والعالمية منها جامعة نيويورك أبوظبي وكلية مدلبري للغات في أمريكا وفي الجامعة الأردنية. مختص في النقد الأدبي الحديث ودراسة السرديات وتحليل الخطاب، له عدد من الكتب العلمية أهمها: التحليل السردي و تمثلات سردية والبوليفونية في الرواية الأردنية وإصدار أخير بعنوان عمود السرد. وله اهتمامات قصصية كما له خبرة بيدغوجية متنوعة في تعليم اللغة والثقافة للناطقين بغير العربية.