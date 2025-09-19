قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط موقع التنسيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة
كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟
مبادرة أسوان تتحول إلى "ذهب مصر" لتوثيق الهوية البصرية للمدن
وزير الخارجية يعلن عن مشروع سعودي عقاري سياحي للاستثمار بالبحر الأحمر
قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري
مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا
انطلاق عمومية نادي الزهور.. استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة
وزير الزراعة: مصر على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء في السعودية
انقلاب سيارة محملة بـ70 طن ذرة صفراء في منشأة القناطر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يقترب من 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
عبد الرحمن محمد

صلاة الجمعة للمسافر .. أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي الحكم الشرعي المتعلق بمسألة أداء صلاة الجمعة من قبل المسافر، وذلك ردا على استفسار ورد إليها حول صحة خطبة الجمعة وإمامة المصلين من قبل شخص في سفره.

وأكدت دار الإفتاء أن الجمعة فرض عين على الذكر الحر البالغ المقيم الصحيح، أما المسافر فلا تجب عليه الجمعة استنادا إلى ما رواه الدارقطني والبيهقي عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك».

وأوضحت أن عدم وجوب الجمعة على المسافر لا يعني بطلانها في حقه، بل تصح منه إذا حضرها، ويجوز له كذلك أن يخطب بالمصلين ويؤمهم؛ إذ ذكر العلامة التمرتاشي الحنفي في "رد المحتار" أن من صلح للإمامة في غيرها صلح لها أيضا، سواء كان عبدا أو مريضا أو مسافرا.

كما استشهدت الدار بآراء عدد من كبار العلماء، مثل المرغيناني الحنفي الذي قال: «ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى… فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت»، وكذلك الإمام ابن قدامة الذي أجاز إمامة المسافر، موافقا بذلك رأي الإمام مالك، فيما نقل عن أبي حنيفة أن الجمعة تصح بالمسافرين والعبيد لأنهم رجال تقام منهم الجمعة.

واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على أنه يجوز شرعا للمسافر أن يؤم المصلين ويخطب فيهم الجمعة، وتكون صلاته وصلاتهم صحيحة.


حكم من غلبه النوم وترك صلاة الجمعة

حكم النوم عن صلاة الجمعة، سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأجاب شلبي، قائلا إن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، ولا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذر كمرض أو سفر.

وأشار إلى أن هناك بعض الرجال الذين لا يذهبون لصلاة الجمعة ويصلونها ظهرا فهذا حرام ولا يجوز، فمن يترك ثلاثة جمع وراء بعض فيطبع الله على قلبه "ترك صلاة الجمعة إثم كبير ما دام بغير عذر يمنعه من أدائها، وقد ورد فى تركها وعيد شديد كما فى الحديث الشريف: "من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه" [رواه: النسائى]، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين".

وأضاف: “يجب أن نصلى الجمعة فى المسجد ومن السنن الذهاب مبكرا، فمن يحضر المسجد والإمام يقيم الصلاة فلا يأخذ ثواب صلاة الجمعة”.

صلاة الجمعة المسافر دار الإفتاء خطبة الجمعة الحكم الشرعي صلاة الجمعة للمسافر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

ترشيحاتنا

مجلس النواب

البكالوريا والثانوية.. آراء متباينة في البرلمان بعد مزاعم توجيهات المدارس

مجلس النواب

بديل الحبس.. اعرف ضوابط المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

الدعم النقدي

في حال التوقف.. إجراءات التظلم وآليات استئناف صرف الدعم النقدي

بالصور

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد