كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟

صلاة الجمعة للمسافر .. أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي الحكم الشرعي المتعلق بمسألة أداء صلاة الجمعة من قبل المسافر، وذلك ردا على استفسار ورد إليها حول صحة خطبة الجمعة وإمامة المصلين من قبل شخص في سفره.

وأكدت دار الإفتاء أن الجمعة فرض عين على الذكر الحر البالغ المقيم الصحيح، أما المسافر فلا تجب عليه الجمعة استنادا إلى ما رواه الدارقطني والبيهقي عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك».

وأوضحت أن عدم وجوب الجمعة على المسافر لا يعني بطلانها في حقه، بل تصح منه إذا حضرها، ويجوز له كذلك أن يخطب بالمصلين ويؤمهم؛ إذ ذكر العلامة التمرتاشي الحنفي في "رد المحتار" أن من صلح للإمامة في غيرها صلح لها أيضا، سواء كان عبدا أو مريضا أو مسافرا.

كما استشهدت الدار بآراء عدد من كبار العلماء، مثل المرغيناني الحنفي الذي قال: «ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى… فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت»، وكذلك الإمام ابن قدامة الذي أجاز إمامة المسافر، موافقا بذلك رأي الإمام مالك، فيما نقل عن أبي حنيفة أن الجمعة تصح بالمسافرين والعبيد لأنهم رجال تقام منهم الجمعة.

واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على أنه يجوز شرعا للمسافر أن يؤم المصلين ويخطب فيهم الجمعة، وتكون صلاته وصلاتهم صحيحة.



حكم من غلبه النوم وترك صلاة الجمعة

حكم النوم عن صلاة الجمعة، سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأجاب شلبي، قائلا إن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، ولا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذر كمرض أو سفر.

وأشار إلى أن هناك بعض الرجال الذين لا يذهبون لصلاة الجمعة ويصلونها ظهرا فهذا حرام ولا يجوز، فمن يترك ثلاثة جمع وراء بعض فيطبع الله على قلبه "ترك صلاة الجمعة إثم كبير ما دام بغير عذر يمنعه من أدائها، وقد ورد فى تركها وعيد شديد كما فى الحديث الشريف: "من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه" [رواه: النسائى]، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين".

وأضاف: “يجب أن نصلى الجمعة فى المسجد ومن السنن الذهاب مبكرا، فمن يحضر المسجد والإمام يقيم الصلاة فلا يأخذ ثواب صلاة الجمعة”.