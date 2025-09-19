الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، على الرغم من استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

وأضافت أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وأن العظمى على القاهرة تسجل اليوم 33 درجة، وأن اللاد تتأثر بامتداد لمنخفض جوي.

وأشارت إلى أن البلاد في فترة الظهيرة حارة رطبة، وأن معظم محافظات الجمهورية تشهد نفس الحالة الجوية، ولكن محافظات الجنوب تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة في فترة المساء تسجل 22 درجة، وأن اليوم هناك نشاط رياح سرعته تكون بين 30 إلى 40 كيلو في بعاض المحافظات، وأن سرعات الرياح نشاطها أقوى على البحر الأحمر.