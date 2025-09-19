قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

ايمان البكش

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 154حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (12 – 18 سبتمبر 2025).  

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*  

*الجمعة 12 سبتمبر:*
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى الذى قام به فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة وهي (غرب القاهرة - حى بولاق أبو العلا - حى المطرية - حى عين شمس - حى حدائق القبة - حى الزيتون - حى غرب مدينة نصر - حى منشأة ناصر - حى وسط القاهرة ) خلال شهر أغسطس 2025 .

*السبت 13 سبتمبر:*
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، و المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، و الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمقر وزارة الري بالعاصمة الإدارية، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك والخاصة بالأعمال المقترح تنفيذها ببعض المحافظات ذات الواجهة النيلية .

كما وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، بإحالة عدد من المسوؤلين بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والإدارة الزراعية إلى النيابة المختصة لإعمال شئونها حيال المخالفات الجسيمة التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة للمرور علي مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية لمتابعة أداء مسئولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك الخميس الماضي.

*الأثنين 15 سبتمبر:*
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الإحتفالية الكبري التي تنظمها مؤسسة الآغا خان للتنمية بمدينة بيشكيك بجمهورية قرغيزستان، لتسلم جائزة الآغا خان العالمية للعمارة لعام 2025 في دورتها السادسة عشرة وذلك عن مشروع "إحياء مدينة إسنا التاريخية" بالأقصر، بمشاركة المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، حيث تم اختيار هذا المشروع  من قبل لجنة التحكيم الرئيسية للجائزة كواحد من سبعة مشاريع ستحصل على الجائزة لهذا العام .

*الثلاثاء 16 سبتمبر:* 
تسلمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر جائزة الآغا خان العالمية للعمارة لعام 2025 في دورتها السادسة عشرة عن مشروع إحياء مدينة إسنا التاريخية بمحافظة الأقصر والذى تم اختياره من قبل لجنة التحكيم الرئيسية للجائزة كواحد من سبعة مشاريع ستحصل على الجائزة لهذا العام .

*الأربعاء 17 سبتمبر:* 
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الوزارة تتابع استعدادات وتجهيزات المحافظات لمجابهة المخاطر المحتملة في موسم الأمطار والسيول الغزيرة خلال عام 2025/2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة أي طوارئ وحماية المواطنين.

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.


كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

*الخميس 18 سبتمبر:*
أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جولة مفاجئة علي  عدد من أحياء المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة ( حي شرق مدينة نصر وحي غرب مدينة نصر ) لمتابعة مستوي تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمركز التكنولوجي لتلك الأحياء.

التنمية المحلية حصاد التنمية المحلية منال عوض

