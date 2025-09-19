أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة

نستعرض أسعار الخضروات والفاكهة فى أسواق محافظة أسوان اليوم الجمعة الموافق: 19 /9 /2025 .

أسعار الخضروات :

وتتراوح أسعار الطماطم للكيلو ما بين 15 لـ20 جنيهًا للكيلو علي حسب جودتها، وكيلو البطاطا 15 جنيها، والجزر 20 جنيه ، والبطاطس تراوحت 10 لـ15جنيه للكيلو، والخيار يتراوح ما بين 20 لـ25جنيه ، والملوخية سعرها 30 جنيهًا.

وتراوح سعر البصل ما بين من 10 لـ 15جنيها للكيلو للنوعين الأبيض والأحمر، الباذنجان بـ 15 جنيها ، والفلفل الأخضر مابين 20 لـ30 جنيها، والفلفل الألوان 80 جنيها ، والكوسه الخضراء تراوحت مابين 30 لـ40 جنيهًا.

أسعار الفاكهة :

وتتراوح سعر كيلو البلح البارحى بين 80 لـ100جنيه، والبلح النوع العادى 50 جنيهًا، بجانب سعر كيلو الجوافه البناتي 50 جنيهًا، والعنب سعره يتراوح سعره مابين 50 لـ60 جنيهًا، والتفاح البلدى والأصفر والأحمر تراوح من 60 لـ 100جنيه للكيلو.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدا كبيرا للأهالي علي الأسواق الأسبوعية الشعبية والتي من أبرزها سوق الأربعاء بمدينة إدفو، وسوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو، وسوق الاثنين بمركز نصر النوبة، باعتبارها من أبرز الأسواق الأسبوعية التى تشهد إقبالًا نظرًا لتناسب أسعار الخضراوات والفواكه والطيور، ومنتجات المأكولات المتنوعة، مع الأهالى، حيث يكون هناك فارق فى سعر البيع عن المحال التجارية.