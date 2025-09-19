قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي
ماكرون يلوّح بفرض عقوبات على إسرائيل ويؤكد الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الخارجية التركي: إسرائيل أكبر خطر يواجه علاقة أنقرة ودمشق
هجوم جوي روسي على كييف والدفاعات الأوكرانية تعترض مسيرات
سعر عيار 24 اليوم 19-9-2025
هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب
بريطانيا تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين وسط تباين داخلي وضغوط دولية
لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقا للقانون
صلاح حسب الله: 65% من النواب الحاليين خارج برلمان 2025
بعلامة مميزة يعرف سيدنا النبي بها أمته يوم القيامة.. فما هي؟
سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون يلوّح بفرض عقوبات على إسرائيل ويؤكد الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ماكرون
ماكرون
القسم الخارجي

لوّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض عقوبات على إسرائيل حال استمرار العمليات العسكرية في غزة، مؤكداً أن باريس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ«الوضع الإنساني الكارثي» الذي خلّفته الحرب. 

وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن بلاده «ستدرس جدياً فرض عقوبات إذا لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة»، مضيفاً أن الهدف من هذه الخطوة هو دفع تل أبيب نحو التزامات جديدة، وليس العقاب فقط.

وأشار ماكرون إلى أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية يُعد دليلاً على أن إسرائيل تسعى إلى تقويض حل الدولتين، مؤكداً أن «الأراضي الفلسطينية لا ينبغي أن تُستخدم وسيلةً لإلغاء حق الفلسطينيين في دولتهم». وأوضح أن استمرار الاستيطان وسياسات التفكيك لن يفضيا إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار، وهو ما يتعارض مع مصالح المنطقة والعالم.

وفي موقف وُصف بأنه الأوضح منذ توليه الرئاسة، أعلن ماكرون أن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أن الاعتراف «واجب أخلاقي والتزام سياسي»، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء المسار السياسي وإعطاء الفلسطينيين حقهم الطبيعي في دولة مستقلة. وأكد أن الاعتراف لن يكون رمزيًا فقط، بل جزءًا من جهود دبلوماسية متكاملة لتحريك الجمود السياسي.

وبحسب ما نقلته الجزيرة، شدّد ماكرون على أن الوضع الإنساني في غزة أصبح «لا يُطاق»، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف المأساة المستمرة منذ أشهر. واعتبر أن ترك الأمور على حالها يعني السماح بترسيخ دائرة العنف وتعميق الأزمة الإنسانية والسياسية في آن واحد.

ويرى مراقبون أن تلويح فرنسا بالعقوبات يمثّل تحوّلاً نوعياً في الموقف الأوروبي، إذ قد يفتح الباب أمام دول أخرى لاعتماد خطوات مشابهة، خاصة في ظل تزايد الضغوط الشعبية والحقوقية المطالبة بمحاسبة إسرائيل. 

كما أن إعلان باريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكّل عامل ضغط إضافي على الحلفاء الغربيين، وفي مقدمتهم بريطانيا والولايات المتحدة، لمراجعة مواقفهم.

ورغم صعوبة ترجمة هذه التصريحات إلى خطوات عملية في ظل التعقيدات القانونية والدبلوماسية، فإن مجرد طرح خيار العقوبات يكشف عن ضيق أوروبي متنامٍ من السياسات الإسرائيلية.

 كما أن الاعتراف المرتقب بالدولة الفلسطينية قد يمنح دفعة قوية للتحركات العربية والدولية الرامية إلى إنقاذ حل الدولتين من الانهيار.

ماكرون العقوبات ضد اسرائيل فرنسا العقوبات الاوروبية غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

فيديو

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد