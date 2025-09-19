قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط موقع التنسيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة
كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟
مبادرة أسوان تتحول إلى "ذهب مصر" لتوثيق الهوية البصرية للمدن
وزير الخارجية يعلن عن مشروع سعودي عقاري سياحي للاستثمار بالبحر الأحمر
قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري
مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا
انطلاق عمومية نادي الزهور.. استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة
وزير الزراعة: مصر على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء في السعودية
انقلاب سيارة محملة بـ70 طن ذرة صفراء في منشأة القناطر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يقترب من 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم
محافظات

قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم لقاء توعويا للسيدات بكنيسة العذراء مريم

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، لقاءً توعوياً للسيدات بكنيسة العذراء مريم بسخا، وذلك برعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وبإشراف وحضور الأستاذة الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع كفر الشيخ.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة للمجلس القومي للمرأة لنشر ثقافة الوعي المجتمعي وتعزيز قيم الوحدة الوطنية.

حضر اللقاء كل من القمص متياس موريس والقس ويصا رأفت، والدكتورة جاكلين بشرى، وفريدة المزين، والدكتورة ماجدة عمر، وسعيدة بركات، والدكتورة هالة نصر، عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

وتناول اللقاء عدة محاور هامة، في مقدمتها دور المرأة في نشر الوعي داخل المجتمع، وأهمية بناء جسور التفاهم والتعاون بين مختلف فئات الشعب المصري، بما يضمن تحقيق التماسك الاجتماعي والحفاظ على النسيج الوطني المترابط. 

كما ناقش الحاضرون التحديات التي تواجه المجتمع المصري وسبل مواجهتها من خلال الوعي والمعرفة، مؤكدين أن المرأة هي شريك أساسي في حماية المجتمع ودرع قوي في مواجهة الأزمات والتهديدات الخارجية.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة أماني شاكر، أن مبادرة “نعم بالوعي نحميها” تأتي انطلاقاً من إيمان المجلس القومي للمرأة بأن الوعي هو خط الدفاع الأول عن الدولة والمجتمع.

 وأشارت إلى أن اللقاءات التوعوية في دور العبادة – سواء بالمساجد أو الكنائس – تمثل نموذجاً حقيقياً للوحدة الوطنية والتكامل بين مؤسسات المجتمع من أجل حماية الوطن وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

كفر الشيخ كنيسة العذراء مريم بسخا المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ

