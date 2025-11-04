قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
التفاصيل الكاملة للاعتداء على طالب ثانوية عامة بالغربية والسبب "قضية ابتزاز"
مباحث البداري تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة في مصرف مائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الغيابات تضرب الفرق الأربعة قبل السوبر المصري في الإمارات| إيه الحكاية؟

الغيابات تضرب الفرق الأربعة قبل السوبر المصري في الإمارات| إيه الحكاية؟
الغيابات تضرب الفرق الأربعة قبل السوبر المصري في الإمارات| إيه الحكاية؟
ولاء خنيزي

تواجه الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا، أزمة كبيرة بسبب الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوفها قبل انطلاق البطولة، الأمر الذي دفع الأجهزة الفنية إلى البحث عن بدائل مناسبة قبل السفر إلى مدينة دبي للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباريات الدور نصف النهائي المقررة يوم الخميس القادم، حيث يلتقي الأهلي مع سيراميكا في الخامسة والنصف مساءً، كما يواجه نادي الزمالك فريق بيراميدز في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

غياب إمام عاشور ومحمد شريف عن الأهلي

تلقى النادي الأهلي ضربة قوية قبل مواجهة سيراميكا بعد تأكد غياب الثنائي إمام عاشور ومحمد شريف عن مباراة السوبر، ويعاني إمام عاشور من التهاب فيروسي في الكبد من النوع (أ) عقب إصابته بنزلة معوية شديدة استدعت دخوله المستشفى لمدة أسبوعين، قبل أن يغادر إلى منزله تحت إشراف طبي كامل وفق بروتوكول وضعه الجهاز الطبي للفريق، أما محمد شريف فقد أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، وهو ما يستلزم خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية فور تحسن حالته.

إصابات جديدة في صفوف الزمالك

أما عن نامي الزمالك فقد أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم عن إصابة كل من خوان بيزيرا ومحمد صبحي خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز، وتبين أن اللاعب البرازيلي بيزيرا يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لفحوصات دقيقة لتحديد مدة غيابه، بينما شعر الحارس محمد صبحي بإجهاد عضلي خلال المباراة، مما دفع الجهاز الفني لاستبداله فورًا والاطمئنان على حالته لتفادي تفاقم الإصابة.

بيراميدز يفقد مصطفى فتحي بسبب مزق في العضلة الخلفية

أعلن الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن إصابة اللاعب مصطفى فتحي بتمزق في العضلة الخلفية بعد خضوعه للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، وكان اللاعب قد خرج مصابًا بعد دقائق من بداية مباراة بيراميدز أمام فريق التأمين الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأوضح المنيري أن مدة غياب مصطفى فتحي ستصل إلى نحو أربعة أسابيع، حيث سيخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف لتجهيزه للعودة إلى الملاعب، وبهذا تأكد رسميًا غيابه عن منافسات السوبر المصري المقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل بالإمارات.

سيراميكا يخسر كريم الدبيس قبل مواجهة الأهلي

تلقى فريق سيراميكا كليوباترا بدوره ضربة قوية بعد إصابة اللاعب كريم الدبيس بتمزق في العضلة الخلفية خلال التدريبات الأخيرة، وأثبتت الفحوصات الطبية أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، مما يعني غيابه رسميًا عن مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته يوم السادس من نوفمبر المقبل في الإمارات، ليفقد الفريق أحد أبرز عناصره في مواجهة صعبة أمام بطل الدوري.

السوبر المصري الإمارات الأهلي الزمالك بيراميدز سيراميكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

مونوريل غرب النيل

افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع الأحد | تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

تحطم مروحية عسكرية بمقاطعة "أجوسان ديل سور" الفلبينية

صواريخ

مسؤولون: المملكة المتحدة ترسل المزيد من صواريخ ستورم شادو إلى أوكرانيا

قافلة "زاد العزة"

"زاد العزة" 65 تحمل 8 آلاف طن مساعدات للفلسطينيين

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالزقازيق وأبوكبير .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد