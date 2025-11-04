الغيابات تضرب الفرق الأربعة قبل السوبر المصري في الإمارات| إيه الحكاية؟

تواجه الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا، أزمة كبيرة بسبب الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوفها قبل انطلاق البطولة، الأمر الذي دفع الأجهزة الفنية إلى البحث عن بدائل مناسبة قبل السفر إلى مدينة دبي للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباريات الدور نصف النهائي المقررة يوم الخميس القادم، حيث يلتقي الأهلي مع سيراميكا في الخامسة والنصف مساءً، كما يواجه نادي الزمالك فريق بيراميدز في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

غياب إمام عاشور ومحمد شريف عن الأهلي

تلقى النادي الأهلي ضربة قوية قبل مواجهة سيراميكا بعد تأكد غياب الثنائي إمام عاشور ومحمد شريف عن مباراة السوبر، ويعاني إمام عاشور من التهاب فيروسي في الكبد من النوع (أ) عقب إصابته بنزلة معوية شديدة استدعت دخوله المستشفى لمدة أسبوعين، قبل أن يغادر إلى منزله تحت إشراف طبي كامل وفق بروتوكول وضعه الجهاز الطبي للفريق، أما محمد شريف فقد أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، وهو ما يستلزم خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية فور تحسن حالته.

إصابات جديدة في صفوف الزمالك

أما عن نامي الزمالك فقد أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم عن إصابة كل من خوان بيزيرا ومحمد صبحي خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز، وتبين أن اللاعب البرازيلي بيزيرا يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لفحوصات دقيقة لتحديد مدة غيابه، بينما شعر الحارس محمد صبحي بإجهاد عضلي خلال المباراة، مما دفع الجهاز الفني لاستبداله فورًا والاطمئنان على حالته لتفادي تفاقم الإصابة.

بيراميدز يفقد مصطفى فتحي بسبب مزق في العضلة الخلفية

أعلن الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن إصابة اللاعب مصطفى فتحي بتمزق في العضلة الخلفية بعد خضوعه للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، وكان اللاعب قد خرج مصابًا بعد دقائق من بداية مباراة بيراميدز أمام فريق التأمين الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأوضح المنيري أن مدة غياب مصطفى فتحي ستصل إلى نحو أربعة أسابيع، حيث سيخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف لتجهيزه للعودة إلى الملاعب، وبهذا تأكد رسميًا غيابه عن منافسات السوبر المصري المقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل بالإمارات.

سيراميكا يخسر كريم الدبيس قبل مواجهة الأهلي

تلقى فريق سيراميكا كليوباترا بدوره ضربة قوية بعد إصابة اللاعب كريم الدبيس بتمزق في العضلة الخلفية خلال التدريبات الأخيرة، وأثبتت الفحوصات الطبية أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، مما يعني غيابه رسميًا عن مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته يوم السادس من نوفمبر المقبل في الإمارات، ليفقد الفريق أحد أبرز عناصره في مواجهة صعبة أمام بطل الدوري.