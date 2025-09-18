تدخل سريع.. اطلاق 4 أتوبيسات لحل أزمة المواصلات في كفر الشيخ

أطلق اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، 4 أتوبيسات جديدة ضمن خدمة «التدخل السريع» للنقل الجماعي، لأول مرة بالمحافظة، لدعم الخطوط الأكثر ازدحامًا مع بداية العام الدراسي، وتعمل هذه الأتوبيسات مجانًا لنقل طلاب الجامعة.

جاء هذا في إطار جهود المحافظة لتوفير وسائل نقل آمنة وميسرة للطلاب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة لأبناء المحافظة، وتخفيف الضغط على وسائل النقل التقليدية خاصة في أوقات الذروة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، ومحمود زهران، مدير الحملة الميكانيكية.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن هذه المبادرة تأتي بالتوازي مع استئناف إجراءات ترخيص سيارات الأجرة الجديدة «ميكروباص 14 راكبًا» بعد توقف دام أكثر من 20 عامًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة 180 سيارة للعمل بخطوط سير معتمدة، بما يساهم في حل أزمة المواصلات داخل المدن والقرى.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحسين خدمات النقل الجماعي وتخفيف الازدحام في جميع مراكز ومدن المحافظة.

أضاف محافظ كفرالشيخ أن إطلاق أتوبيسات «التدخل السريع» يمثل تجربة جديدة قابلة للتوسع مستقبلًا وفقًا للاحتياج الفعلي، مشددًا على أن النقل الجماعي يُعد أحد أولويات المحافظة لدعم الطلاب والمواطنين، وتقديم خدمة حضارية تليق بمحافظة كفرالشيخ وأهالينا الكرام.