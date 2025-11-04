انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا أمام منتخب هايتي بتقدم الفراعنة 3-1، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للناشئين، على ملعب 5 بمدينة أسباير الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة.

افتتح بلال عطية التسجيل لمصر بعد 3 دقائق من انطلاق المباراة بعد تمريرة مميزة من حمزة عبد الكريم، وأضاف عبد العزيز الزغبي الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل حمزة عبد الكريم الهدف الثالث بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف هايتي الوحيد بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وجاء تشكيل منتخب مصر في الشوط الأول كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: نور أشرف – حمزة الدجوي – أدهم فريد – مهند الشامي

خط الوسط: عمر كمال – باسل مدحت – محمد حمد

خط الهجوم: بلال عطية – حمزة عبد الكريم – عبد العزيز الزغبي

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب هايتي وفنزويلا وإنجلترا، حيث يهدف الفريق لتحقيق بداية قوية في البطولة.