رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس

حصل أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام على لقب فارس من قبل الملك تشارلز في قلعة وندسور، تقديراً لخدماته في مجال الرياضة والأعمال الخيرية.

وكُرم لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق وقائد منتخب إنجلترا البالغ من العمر 50 عاما رسميا خلال حفل أقيم اليوم الثلاثاء بعد حصوله على التميز في عيد ميلاد الملك هذا الصيف.

أول تعليق من بيكهام

من جانبه، قال نجم كرة القدم الذي فاز بـ19 لقبا كبيرا في مسيرته: "إنه يوم فخور للغاية بالنسبة لنا كعائلة".

وأضاف: “نشأتُ في شرق لندن في عائلة متواضعة للغاية، كان حلمي دائمًا أن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا، ألعب لبلدي، وألعب لمانشستر يونايتد”.

وأشار: "كل ما جاء بعد ذلك كان مذهلاً، ولكن أن يتم تكريمي من قبل المؤسسة الأكثر أهمية واحتراماً في العالم فهذا يوم فخر كبير".

وكان بيكهام سفيرا للنوايا الحسنة لليونيسف منذ عام 2005، كما أسس صندوق 7 الذي يهدف إلى مساعدة الأطفال المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم.

وعُين العام الماضي سفيرً لمؤسسة الملك، وهي مؤسسة خيرية تعليمية أنشأها تشارلز في عام 1990.