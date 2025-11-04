رقمان تاريخيان.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام ريال مدريد؟

يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح نظيره ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “أنفيلد”.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام ريال مدريد؟

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، يستعد صلاح لخوض مباراته رقم 200 على ملعب “أنفيلد” مع الريدز، وقد سجل حتى الآن 137 هدفاً على أرضه مع النادي.

كما يحتاج النجم المصري إلى هدفين آخرين ليصبح أول لاعب أفريقي يسجل 50 هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

أرقام صلاح أمام ريال مدريد

لعب محمد صلاح 9 مباريات ضد ريال مدريد خلال مسيرته، منها 2 بقميص روما الإيطالي و7 مباريات مع ليفربول.

حقق صلاح انتصارًا واحد أمام ريال مدريد وتعادل في لقاء وتكبد 7 هزائم.

أما على المستوى التهديفي، فسجل النجم المصري هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ويوجد ريال مدريد في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يأتي ليفربول في المركز العاشر بـ6 نقاط.