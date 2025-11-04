قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
رياضة

رقمان تاريخيان.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام ريال مدريد؟

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول

يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح نظيره ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “أنفيلد”.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام ريال مدريد؟

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، يستعد صلاح لخوض مباراته رقم 200 على ملعب “أنفيلد” مع الريدز، وقد سجل حتى الآن 137 هدفاً على أرضه مع النادي.
كما يحتاج النجم المصري إلى هدفين آخرين ليصبح أول لاعب أفريقي يسجل 50 هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

أرقام صلاح أمام ريال مدريد

لعب محمد صلاح 9 مباريات ضد ريال مدريد خلال مسيرته، منها 2 بقميص روما الإيطالي و7 مباريات مع ليفربول.

حقق صلاح انتصارًا واحد أمام ريال مدريد وتعادل في لقاء وتكبد 7 هزائم.

أما على المستوى التهديفي، فسجل النجم المصري هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ويوجد ريال مدريد في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يأتي ليفربول في المركز العاشر بـ6 نقاط.

محمد صلاح ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا صلاح

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
نشرة المرأة والمنوعات
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
