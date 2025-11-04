عودة فيكتور جيوكيريس تعزز صفوف آرسنال بعد التوقف الدولي

يستعد نادي آرسنال الإنجليزي لاستعادة مهاجمه السويدي فيكتور جيوكيريس بعد فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل، وذلك عقب تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي اضطر بسببها لمغادرة الملعب بين شوطي اللقاء الذي انتهى بفوز "المدفعجية" بهدفين دون رد.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد شعر بآلام عضلية مفاجئة دفعت المدير الفني ميكيل أرتيتا إلى استبداله فورًا، حرصًا على سلامته.

وقال أرتيتا بعد المباراة: "فيكتور شعر بشيء ما، ونحن قلقون لأن هذا النوع من الإصابات ليس معتادًا بالنسبة له. نحاول الآن فهم طبيعتها بدقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن عودته".

وأوضح المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا أن الإصابة لم تكن خطيرة، لكنها تطلبت راحة وعلاجًا مكثفًا لتفادي أي مضاعفات، مضيفًا: "هو لاعب يمتلك قوة بدنية وانفجارية كبيرة، ولذلك يجب التعامل مع حالته بحذر شديد".

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، لم يسافر جيوكيريس مع بعثة آرسنال إلى جمهورية التشيك للمشاركة في مباراة سلافيا براج، كما من المرجح أن يغيب عن مواجهة سندرلاند في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفني والطبي في النادي اللندني يعملان على تجهيز المهاجم السويدي للعودة إلى الملاعب مباشرة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في أولى مباريات آرسنال عقب استئناف المنافسات المحلية والدولية.

عودة جيوكيريس المنتظرة تمثل دفعة قوية لآرسنال في ظل حاجته لتعزيز خط الهجوم، خاصة مع اقتراب مرحلة الحسم في الدوري ودوري الأبطال، إذ يراهن أرتيتا على قدراته التهديفية العالية وحضوره البدني داخل منطقة الجزاء لتعويض غياب عدد من العناصر الهجومية التي تعاني من الإرهاق والإصابات.