قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة فيكتور جيوكيريس تعزز صفوف آرسنال بعد التوقف الدولي

جيوكيريس
جيوكيريس
إسلام مقلد

يستعد نادي آرسنال الإنجليزي لاستعادة مهاجمه السويدي فيكتور جيوكيريس بعد فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل، وذلك عقب تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي اضطر بسببها لمغادرة الملعب بين شوطي اللقاء الذي انتهى بفوز "المدفعجية" بهدفين دون رد.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد شعر بآلام عضلية مفاجئة دفعت المدير الفني ميكيل أرتيتا إلى استبداله فورًا، حرصًا على سلامته.

وقال أرتيتا بعد المباراة: "فيكتور شعر بشيء ما، ونحن قلقون لأن هذا النوع من الإصابات ليس معتادًا بالنسبة له. نحاول الآن فهم طبيعتها بدقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن عودته".

وأوضح المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا أن الإصابة لم تكن خطيرة، لكنها تطلبت راحة وعلاجًا مكثفًا لتفادي أي مضاعفات، مضيفًا: "هو لاعب يمتلك قوة بدنية وانفجارية كبيرة، ولذلك يجب التعامل مع حالته بحذر شديد".

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، لم يسافر جيوكيريس مع بعثة آرسنال إلى جمهورية التشيك للمشاركة في مباراة سلافيا براج، كما من المرجح أن يغيب عن مواجهة سندرلاند في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفني والطبي في النادي اللندني يعملان على تجهيز المهاجم السويدي للعودة إلى الملاعب مباشرة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في أولى مباريات آرسنال عقب استئناف المنافسات المحلية والدولية.

عودة جيوكيريس المنتظرة تمثل دفعة قوية لآرسنال في ظل حاجته لتعزيز خط الهجوم، خاصة مع اقتراب مرحلة الحسم في الدوري ودوري الأبطال، إذ يراهن أرتيتا على قدراته التهديفية العالية وحضوره البدني داخل منطقة الجزاء لتعويض غياب عدد من العناصر الهجومية التي تعاني من الإرهاق والإصابات.

نادي آرسنال الإنجليزي نادي آرسنال آرسنال فيكتور جيوكيريس جيوكيريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

ترشيحاتنا

إضاءة طريق 53 المريوطية

زرع 55 عمود كهرباء.. رجال الإنارة بمدينة العياط يصنعون ملحمة لإضاءة طريق 53 المريوطية

طريق جرجا العسيرات

بطول 6 كيلومترات.. الانتهاء من رصف طريق جرجا العسيرات المنشاة

محافظ الاسماعيلية أكرم محمد جلال

اعتماد 366 مواطنا بالإسماعيلية لأداء فريضة الحج بالقرعة لهذا العام

بالصور

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد