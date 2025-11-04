وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى مصادر توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة، اطمئن خلالها على عمل محطات المحولات والروافع، التى تم وضع الجهد عليها خلال الشهور الماضية، وجودة واستمرارية التغذية الكهربائية، وتفقد مجريات الأعمال والمراحل النهائية لتنفيذ محطة محولات ND5 جهد 220/66/11 كيلوفولت سعة 350 ميجافولت أمبير، استعداداً لوضع الجهد عليها وإطلاق التيار مطلع الشهر المقبل، كأحد مصادر توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة.

تفقد الدكتور محمود عصمت، مستجدات تنفيذ الأعمال بالمحطة ومركز التحكم والانتهاء من تنفيذ خطوط الربط على الجهود المختلفة، وجودة التغذية الكهربائية على الخطين جهد 220 كيلوفولت الذى تم وضع الجهد عليهما من خلال المصادر البديلة، وراجع الدكتور عصمت المخطط الزمنى والتوقيت المحدد لتسليم المشروع ونسبة التنفيذ واعداد الفرق العاملة وغيرها من المعطيات للتأكيد على بدء التشغيل مطلع الشهر المقبل فى إطار الالتزام بتوفير التغذية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية وتوقيت زراعة المحاصيل، وتابع الدكتور عصمت تنفيذ الخطة العاجلة التى تم العمل من خلالها لتوفير مصادر تغذية مؤقتة للوفاء بكافة الاحتياجات لحين الانتهاء من محطات المحولات وربطها على الشبكة، فى إطار خطة العمل لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية.

أشاد الدكتور محمود عصمت بالجهود المبذولة والتى عبرت عن الشعور بالمسؤولية وأهمية المشروعات، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية، الأمر الذي نتج عنه وضع الجهد وإطلاق التيار الكهربائي لعدد من محطات المحولات والخطوط الهوائية لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة، وعمل شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة والتى تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع، ومنها محطة محولات “روافع رشيد 2” بجهد 220/66/11، وتنفيذ المشروعات طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية، وفى توقيت زمنى قياسي نظرا لطبيعة النشاط الزراعي والتوقيتات المحددة لزراعة المحاصيل الشتوية والصيفية، حيث تم وضع الجهد على الخط الهوائي ( ND5 / أكتوبر 500 ) جهد 220 ك.ف والذى يضم (88 برج) بطول 28.4 كم، وكذلك وضع الجهد على الخط الهوائي ( ND5 / ND6 )جهد 220 ك.ف سعة 125 م.ف.أ والذى يضم 113 برج بطول 36.6 كم، بالاضافة إلى وضع الجهد على المحطة المتنقلة ND6 جهد 220/22/22 ك.ف سعة ( 60 م.ف.أ )، وكذلك وضع الجهد على الخط الهوائي ( ND6 / ND7 ) جهد 220 ك.ف والذى يضم 154 برج بطول 50 كم

وتم وضع الجهد على محطة محولات ND7 جهد 220/66/22 ك.ف سعة ( 2 × 175 + 3 × 40 ) م.ف.أ والتى تضم عدد ( 2 ) محول جهد 220/66 ك.ف سعة ( 175 م.ف.أ )، وعدد ( 2 ) محول جهد 66/22 ك.ف سعة ( 40 م.ف.أ ،و تم وضع الجهد على الخط الهوائي ( ND7 / ND9 ) جهد 66 ك.ف والذى يضم ( 100 برج بطول 34 كم، بالإضافة إلى وضع الجهد على المحطة المتنقلة ND9 جهد 66/22 ك.ف سعة (40 م.ف.أ )، الأمر الذى يُعزز من مرونة الشبكة القومية واستعدادها لتلبية الاحتياجات والتوسعات التنموية.

قال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يقوم على تنفيذ مشروعا قوميا لتوفير الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية والصناعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذى يضم محطات محولات الدلتا الجديدة ويبلغ عددها 9 محطات مقسمة إلى 6 محطات محولات جهد 220/66/11 بإجمالي سعة 2100 ميجافولت أمبير، و3 محطات محولات جهد 66/11 كيلو فولت بإجمالي سعة 320 ميجافولت أمبير ، و15 خط ربط بأطوال تبلغ 500 كيلومترات مقسمة إلى 9 دوائر جهد 220 كيلو فولت، و6 دوائر جهد 66 كيلو فولت، مضيفا ان المشروع يشمل محطات محولات روافع الحمام كمصدر شمالي للتغذية، وتبلغ 4 محطات مقسمة الى محطتين جهد 220/66/11 كيلوفولت بإجمالي سعة 700 ميجافولت أمبير، ومحطتان جهد 66/11 بإجمالي سعة 240 ميجافولت أمبير ، و7 خطوط ربط بأطوال تصل إلى 130 كيلو متر، مقسمة إلى 3 دوائر جهد 220 كيلو فولت، و4 دوائر جهد 66 كيلوفولت، موضحا محطات محولات روافع رشيد كمصدر شرقي للتغذية، وتشمل 3 محطات محولات، مقسمة إلى محطتين جهد 220/66/11 كيلو فولت بإجمالي سعة 700 ميجافولت أمبير، ومحطة جهد 66/11 كيلو فولت سعة 120 ميجا فولت أمبير ، و 5 خطوط ربط بأطوال تصل إلى 30 كيلومترات، ومقسمة إلى 3 دوائر جهد 220 كيلو فولت، ودائرتين جهد 66 كيلو فولت، بإجمالي تكلفة بلغت 35 مليار جنيه، مؤكدا ان اجمالي تكلفة مشروعات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية الذى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر فى الدلتا الجديدة ومناطق توشكى ومزارع المنيا ومزارع بنى سويف وروافع سيناء بلغت 60 مليار جنيه، فى إطار رؤية الدولة الشاملة والمتكاملة لتنمية الصحراء وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.