للدراسات العليا.. تعيين أشرف عبد القادر وكيلاً لـ علوم الرياضة بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور إسماعيل القن، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، قرارًا بتعيين الدكتور أشرف عبد القادر، أستاذ الرياضات المائية بقسم التدريب الرياضي بكلية علوم الرياضة، وكيلًا للكلية للدراسات العليا والبحوث.

وفي سياق متصل، تقدم الدكتور أحمد محمد زينة، عميد كلية علوم الرياضة بجامعة كفر الشيخ، بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات للدكتور أشرف عبد القادر، وذلك لتعيينه وكيلاً للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، راجياً له دوام التوفيق والسداد.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف عبد القادر، قد تولى رئاسة قسم التدريب الرياضي لفترتين متتاليتين، وهو محكّم باللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وله العديد من المؤلفات العلمية والمشاركات المتميزة في المؤتمرات العلميه، وإسهاماته البحثية فضلًا عن خبراته التطبيقية الواسعة في مجال السباحة مع عدد من الأندية الرياضية.