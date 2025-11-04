وزير التعليم يستمع لآراء الطلاب حول المناهج ونظام البكالوريا

أجرى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الدقهلية لمتابعة انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية، والاطمئنان على تطبيق القرارات المنظمة للعملية التعليمية.

رافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وتضمنت الجولة زيارة مدرسة "أحمد لطفى السيد الثانوية بنين" بإدارة السنبلاوين التعليمية والتى تضم عدد ٢٠١٢ طالبا، حيث حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على حضور طابور الصباح والاستماع للإذاعة المدرسية وسط طلاب المدرسة، مشيدًا بدور مدير المدرسة والمعلمين والعاملين بالمدرسة في انضباط الطلاب.



كما حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تفقد الفصول الدراسية ومتابعة تفاعل الطلاب مع المعلمين، واستمع لآرائهم حول المناهج ونظام شهادة البكالوريا

كما أجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حوارًا مع الطلاب حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، موجها إياهم بضرورة الاهتمام بدارسة المادة على منصة "كيريو" اليابانية والتي تؤهلهم بعد تجاوز اختبار "توفاس" للحصول على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية بما ينعكس على توفير فرص عمل لائقة لهم بعد تخرجهم.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أيضا مستوى تحصيل الطلاب، وتنفيذ التقييمات الأسبوعية بانتظام.