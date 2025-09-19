قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: لن ننهي حرب غزة حتى نحقق كل أهدافنا

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو: لن ننهي حرب غزة حتى نحقق كل أهدافنا.


وأضاف أن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا لكن لن نتراجع عن مسارنا، ونوجه لحـ ـماس ضربات قوية ولن نتوقف، وأن الشاحنات القادمة من الأردن ستخضع مع سائقيها لتفتيش شامل.
 

وأعلن جيش الاحتلال فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين، وذلك من أجل تسهيل الانتقال جنوباً، مشيرا إلى أنه سيُتاح الانتقال عبر شارع صلاح الدين، ثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: المسار سيبقى مفتوحًا حتى اليوم الجمعة  في تمام الساعة 12:00.

وأشار جيش الاحتلال إلى ضرورة الانتقال فقط عبر الشوارع المحددة باللون الأصفر على الخريطة كمسار للانتقال جنوباً.

ودعا الجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات قوات الأمن وإشارات المرور.

وفي وقت سابق ؛ علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيفي دفرين، على مقتل أربعة جنود في انفجار عبوة ناسفة في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أنه لا يزال هناك بنى تحتية لحركة "حماس" لم يتم تدميرها.

وأوضح دفرين - في البيان الذي بثته صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية - أن "جنديًا واحدًا أصيب بجروح خطيرة وجنديين آخرين أصيبا بجروح متوسطة".

وأضاف أن البنية التحتية لحماس في المنطقة لم تدمر بعد، مُشيرًا إلى أنه منذ بدء عملية "عربات جدعون"، تم بالفعل مهاجمة 1200 هدف للبنية التحتية التابعة لحركة حماس.

الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الأردن

