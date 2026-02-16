الزملوط من إنجازات 8 أعوام بالوادى الجديد إلى مطروح الواعدة

ساعات قليلة، ويتم الإعلان الرسمى اليوم الاثنين لاكبر حركة للمحافظين بمصر .

ومن المرجح أن يتولى اللواء محمد سلمان الزملوط منصب محافظة مطروح نقلا من محافظة الوادي الجديد خلفا للواء خالد شعيب

من هو اللواء محمد الزملوط

السيرة الذاتية

اللواء أركان حرب محمد سالمان الزملوط.

وغالباً ما يُشار إليه بـ"محمد الزملوط"

تخرج في الكلية الحربية في 1 أبريل 1980 برتبة ملازم، وتدرج في الرتب حتى وصل إلى رتبة لواء أركان حرب. شغل مناصب قيادية مهمة في القوات المسلحة المصرية، منها:

قائد الفرقة 16 مشاه.

مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

رئيس أركان الجيش الثاني الميداني.

رئيس أركان المنطقة المركزية العسكرية.

قائد المنطقة الشمالية العسكرية (خلفاً للواء سعيد عباس).

رئيس هيئة البحوث العسكرية.

محافظ الوادي الجديد 8 سنوات وانجازات كبيرة تم تنفيذها

الأصول: من مواليد محافظة شمال سيناء، وينتسب إلى قبيلة البياضية (إحدى أكبر القبائل في المنطقة، بمدينة بئر العبد).

حاصل على درجة ماجستير العلوم العسكرية

