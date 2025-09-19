قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بخلاف السكني.. زيادة جديدة خلال شهور في الإيجار القديم| تفاصيل
جيش الاحتلال ينشر تذكيرا هاما إلى سكان مدينة غزة وأحيائها
وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون المصري-السعودي لمواجهة التحديات الإقليمية
اعتماد القرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الطاقة الذرية
بريطانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين وسط مخاوف من رد فعل أمريكي
وفاة شقيقة أحمد صيام.. موعد ومكان الجنازة
دعاء الصباح يوم الجمعة.. ردده الآن في خير يوم طلعت فيه الشمس
زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة روسية
رضا عبد العال: غياب زيزو وإمام عاشور في مصلحة الأهلي
الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد
موريتانيا: تعديل وزاري يشمل ستة حقائب ويعيد وجوهًا بارزة للحكومة
بعد سقوط عصابة استقطاب راغبي السفر للعمل بالخليج.. هذه عقوبتهم بالقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

عزة عاطف

على الرغم من الترويج له باعتباره نظام قيادة ذاتية بالكامل (مع إشراف)، إلا أن تقنية تسلا تصنف ضمن المستوى الثاني من أنظمة القيادة شبه الذاتية، ما يعني أنها تتطلب بقاء السائق في حالة يقظة واستعداده للتدخل عند الحاجة. 

لم يأت هذا القيد عبثًا، إذ لا تزال التقنية محدودة وتعاني من ثغرات في مواقف معينة.

حادثة معبر سكك حديدية

أفادت قناة NBC News أن إحدى سيارات Tesla Model Y لم تتوقف تلقائيًا عند معبر سكة حديدية نشط، واضطر السائق إلى إيقافها يدويًا. 

وأظهر مقطع فيديو أن الأذرع الحاجزة لم تكن قد أغلقت بالكامل بعد، ما قد يكون أحد أسباب فشل النظام في التعرف على العائق.

استجابة رسمية من الجهات الرقابية

أكدت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أنها على علم بهذه الحوادث، وتواصلت بالفعل مع تسلا. 

وأضافت الوكالة أنها تقوم بتحليل شكاوى المستهلكين باستمرار لرصد أي اتجاهات لعيوب محتملة في أنظمة السلامة.

لم يعرف بعد السبب الدقيق وراء قصور النظام عند معابر السكك الحديدية. 

لكن خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي رجّحوا أن المشكلة قد تعود إلى نقص البيانات التدريبية التي استخدمتها تسلا، حيث لم تغط جميع أنواع معابر القطارات المنتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كشفت NBC أنها تحدثت إلى عدد من سائقي تسلا الآخرين الذين أبلغوا عن مواقف مشابهة عند معابر السكك الحديدية. 

كما عثرت القناة على شكاوى منشورة في منتديات متخصصة، إضافة إلى مقاطع فيديو توثق تعثر النظام في مواقف واقعية.

تضاف هذه القضية إلى سلسلة من الانتقادات التي تواجهها الشركة بشأن سلامة أنظمة القيادة الذاتية. 

وبينما تسعى تسلا إلى تعزيز قدراتها في السوق، يظل التحدي الأكبر أمامها هو إثبات أن تقنياتها ليست فقط مبتكرة، بل أيضًا موثوقة وآمنة في جميع ظروف القيادة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

