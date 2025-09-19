قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المؤتمر: اعتماد القرار المصري بوكالة الطاقة الذرية انتصار دبلوماسي للقاهرة
بيعت بـ180 ألف.. قصة سرقة أسورة ملكية من المتحف المصري
نتنياهو: لن ننهي حرب غزة حتى نحقق كل أهدافنا
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط موقع التنسيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة
كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟
مبادرة أسوان تتحول إلى "ذهب مصر" لتوثيق الهوية البصرية للمدن
وزير الخارجية يعلن عن مشروع سعودي عقاري سياحي للاستثمار بالبحر الأحمر
قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري
مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا
انطلاق عمومية نادي الزهور.. استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة
وزير الزراعة: مصر على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء في السعودية
بيعت بـ180 ألف.. قصة سرقة أسورة ملكية من المتحف المصري

كريم ناصر

أدلت أخصائية ترميم أثار بالمتحف المصري باعترافات حول قيامها بسرقة أسورة ملكية خاصة بالملك بسوسنس من داخل المتحف خلال عملها.

وقالت المتهمة في اعترافاتها، أنها تعمل أخصائية ترميم آثار بالمتحف وقامت بمغافلة المتواجدين، وتحصلت عليها من داخل خزينة حديدية وقامت بالخروج بها ثم أعطتها لـ تاجر فضة معرفة، قام بتوصيلها لـ مالك ورشة بالصاغة.

وتابعت المتهمة قائلة: إن مالك الورشة قام بشرائها مقابل 180 ألف جنيه تحصلت عليهم وغادرت المحل ولم تعلم بعد ذلك أنه قام ببيعها لـ عامل مقابل مبلغ أكبر وقام الأخير بصهرها لإعادة تشكيلها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 الجارى من كلٍ من وكيل المتحف المصرى، أخصائى ترميم بالمتحف لإكتشافهما إختفاء أسورة ذهبية "تعود للعصر المتأخر" من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

