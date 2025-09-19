بيعت بـ180 ألف.. قصة سرقة أسورة ملكية من المتحف المصري

أدلت أخصائية ترميم أثار بالمتحف المصري باعترافات حول قيامها بسرقة أسورة ملكية خاصة بالملك بسوسنس من داخل المتحف خلال عملها.

وقالت المتهمة في اعترافاتها، أنها تعمل أخصائية ترميم آثار بالمتحف وقامت بمغافلة المتواجدين، وتحصلت عليها من داخل خزينة حديدية وقامت بالخروج بها ثم أعطتها لـ تاجر فضة معرفة، قام بتوصيلها لـ مالك ورشة بالصاغة.

وتابعت المتهمة قائلة: إن مالك الورشة قام بشرائها مقابل 180 ألف جنيه تحصلت عليهم وغادرت المحل ولم تعلم بعد ذلك أنه قام ببيعها لـ عامل مقابل مبلغ أكبر وقام الأخير بصهرها لإعادة تشكيلها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 الجارى من كلٍ من وكيل المتحف المصرى، أخصائى ترميم بالمتحف لإكتشافهما إختفاء أسورة ذهبية "تعود للعصر المتأخر" من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.