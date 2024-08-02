كاميرا فائقة وأداء استثنائي.. مقارنة بين ريلمي 13 برو وRealme 13 Pro Plus

أطلقت شركة ريلمي سلسلة Realme 13 Pro رسميا في الهند، تتضمن تشكيلة الفئة المتوسطة العليا هاتفين هما: Realme 13 Pro Plus وRealme 13 Pro، وعلى غرار سابقاتها، تعد الكاميرا والتصميم ميزة بارزة كبيرة في تشكيلة الهواتف الجديدة، كما وضعت ريلمي أيضا مجموعة من وسائل الراحة الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في هذه الهواتف لمواكبة هذا الاتجاه.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يدركون، فإن هاتف Realme 13 Pro Plus وRealme 13 Pro متشابهان، يأتيان بنفس التصميم والشاشة والمعالج والبطارية ذاتها، ويعمل كلا الهاتفين على نفس البرنامج أيضا، إذا كنت مهتما بمعرفة مالفرق بينهما، سنوضح لك في مقالنا التالي مقارنة سريعة تبرز الاختلافات بين هاتف ريلمي Realme 13 Pro Plus وRealme 13 Pro.

مقارنة بين ريلمي 13 برو وRealme 13 Pro Plus

1. التصميم:

يتمتع كلا هاتفي سلسلة Realme 13 Pro بنفس الشكل والمظهر، كما أنها تأتي في تصميم شيك مزود بمجموعة مختارة من الزجاج والجلد النباتي، يدعم كلا الهاتفين مقاومة الغبار والماء وفقا لمعيار IP65، ولكن يعد طراز Realme 13 Pro أثقل قليلا، ربما بسبب الهيكل الزجاجي.

ريلمي 13 برو

2. الشاشة:

يحتوي كلا الهاتفين على شاشة منحنية من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وبدقة 1080 بكسل، وما يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، كما تدعم القياسات الحيوية عن طريق ماسح بصمات الأصابع الموجود أسفل الشاشة.

Realme 13 Pro Plus

3. المعالج والذاكرة:

يعمل كلا هاتفي سلسلة Realme 13 Pro، بمعالج ثماني النوأة من إنتاج شركة كوالكوم Snapdragon 7s Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر مما يعد بأداء قوي مشابه للهواتف الرائدة، ويقترن المعالج الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بوحدة معالجة رسوميات من نوع Adreno 710.

وبالنسبة للذاكرة، يأتي هاتف ريلمي Realme 13 Pro Plus مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 8 أو 12 جيجابايت، مصحوبة بذاكؤة تخزين داخلية بسعة 256 + 512 جيجابايت، كما زودت ريلمي هاتف Realme 13 Pro بنفس خيارات الذاكرة تقريبا.

ومن حيث البرمجيات، يعمل كلا الهاتفين بواجهة ريلمي الجديدة Realme UI 5 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

ريلمي 13 برو

4. الكاميرا:

يحتوي هاتف ريلمي Realme 13 Pro Plus على إعداد كاميرا ثلاثية تتصدرها كاميرا Sony LYT-701 OIS الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والذي يتم إقرانه بمنظار Sony LYT-600 OIS 3x بدقة 50 ميجابكسل ومنظار فائق السرعة بدقة 8 ميجابكسل.

وبالمقارنة، يحتوي هاتف Realme 13 Pro على كاميرا خلفية مزدوجة، مزودة بكاميرا Sony LYT-600 OIS أساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ولصور السيلفي، يحتوي كلا هاتفي سلسلة Realme 13 Pro على كاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل.

Realme 13 Pro Plus

5. البطارية:

يحزم كلا هاتفي سلسلة Realme 13 Pro، بطارية تبلغ سعتها 5200 مللي أمبير في الساعة، ولكن يدعم هاتف Realme 13 Pro Plus الشحن بقوة 80 وات، بينما يتم شحن شقيقه Realme 13 Pro بقدرة 45 وات.

6. السعر:

تبيع ريلمي هاتف Realme 13 Pro، في الأسواق العالمية، مقابل سعر 322 دولار (أي ما يعادل 15.685 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 8 + 256 جيجابايت، بينما تبلغ تكلفة الإصدار الأساسي من هاتف Realme 13 Pro Plus، بسعة 8 + 256 جيجابابت، بسعر 394 دولار (أي ما يعادل 19.192 جنيها مصريا).