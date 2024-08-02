أخبار التكنولوجيا|عطل كارثي يضرب أشهر خدمات مايكروسوفت عالميا.. مبيعات الهواتف الذكية تتخطى 288 مليون وحدة وسامسونج في الصدارة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تواجه خدمة مايكروسوفت السحابية Microsoft Azure، عطلا عالميا حيث أبلغ المستخدمون في جميع أنحاء العالم عن صعوبة الاتصال بـ Azure، والتي تعتبر من أحدث المشكلات التي تتعرض لها خدمات الشركة الأمريكية بعد العطل التقني العالمي غير المسبوق الذي يعد انقطاع الإنترنت الأكبر تاريخيا.

أطلقت شركة ريلمي Realme، سلسلة هواتفها الجديدة Realme 13 Pro بشكل رسمي في الأسواق العالمية، والتي تضم هاتفان هما: Realme 13 Pro وRealme 13 Pro+.

ارتفعت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 288.9 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يمثل الربع الثالث على التوالي من النمو.

أصدرت خدمة الإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية Action Fraud، تنبيها جديدا بعد أن أبلغ آلاف الأشخاص عن استهدافهم برسائل بريد إلكتروني احتيالية عبر تطبيق Gmail الشهير.

كاميرا فائقة وأداء استثنائي.. مقارنة بين ريلمي 13 برو وRealme 13 Pro Plus

أطلقت شركة ريلمي سلسلة Realme 13 Pro رسميا في الهند، تتضمن تشكيلة الفئة المتوسطة العليا هاتفين هما: Realme 13 Pro Plus وRealme 13 Pro، وعلى غرار سابقاتها، تعد الكاميرا والتصميم ميزة بارزة كبيرة في تشكيلة الهواتف الجديدة، كما وضعت ريلمي أيضا مجموعة من وسائل الراحة الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في هذه الهواتف لمواكبة هذا الاتجاه.

بدأت شركة سامسونج Samsung، في اختبار أحدث إصدارات واجهة المستخدم One UI، لهاتفها القادم Galaxy M55s، مما يشير إلى أن الشركة ستقوم بالكشف عن الجهاز الجديد قريبا.