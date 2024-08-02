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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اوعى ترد.. تحذير من رسالة خطيرة منتشرة على Gmail 

Gmail
Gmail

أصدرت خدمة الإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية Action Fraud، تنبيها جديدا بعد أن أبلغ آلاف الأشخاص عن استهدافهم برسائل بريد إلكتروني احتيالية عبر تطبيق Gmail الشهير.

ووفقا لتقرير موقع "newsyahoo" البريطاني، يحاول المحتالون خداع مستخدمي البريد الإلكتروني Gmail، في المملكة المتحدة برسائل تحذر من أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم معرضة للخطر.

 

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تحذير من رسالة خطيرة منتشرة على Gmail 

تشير الرسائل المنتشرة منذ الشهر الماضي في البريد الوارد الخاصة بحسابات Gmail على مستوي العالم، إلى أن برامج مكافحة الفيروسات المهمة قد انتهت صلاحيتها وأن المستخدم بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فوري لضمان بقاء البيانات الشخصية الخاصة به آمنة.

ولجعل عملية الاحتيال تبدو أكثر إقناعا، تشير الرسائل إلى أنها مرسلة من شركة مكافي McAfee، وهي إحدى شركات الأمن والبرامج المضادة للفيروسات الرائدة في العالم.

وحذرت شركة Action Fraud، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة أكس (تويتر سابقا): "احترس من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة هذه من McAfee".

وحثت أي شخص لديه حساب بريد إلكتروني على Gmail،على التحقق من صندوق الوارد الخاص به وأن يحذف هذه الرسائل مباشرة، قائلة: "إذا تلقيت مؤخرا أي رسالة تحمل اسم شركة McAfee تقترح عليك اتخذاء إجراء سريع للحفاظ على اشتراكك في برنامج مكافحة الفيروسات نشطا، فمن الضروري أن تكون يقظا للغاية قبل النقر على أي روابط مرفقة بهذه الرسالة".

وأكدت خدمة الإبلاغ عن جرائم الاحتيال عبر الإنترنت Action Fraud، إنها تلقت ما يصل إلى 4531 تقريرا منذ 1 أبريل 2024 تتعلق برسائل بريد إلكتروني مزيفة تدعي أنها من McAfee.

وتزعم رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية أن جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستلم "قد يكون عرضة لخطر الفيروسات والبرامج الضارة الأخرى، إذا لم يجددوا اشتراكهم في برنامج مكافحة الفيروسات من McAfee، وتؤدي الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني إلى مواقع التصيد الاحتيالي المصممة لسرقة معلومات الضحية الشخصية والمالية.

وعلى الرغم من أن معظم مقدمي الخدمة، مثل Gmail وYahoo، يتمتعون بقدرة ممتازة على اكتشاف الرسائل غير المرغوب فيها، إلا أن بعض الرسائل يمكن أن تتجنب هذه المرشحات، لذا يجب على مستخدمي خدمات البريد الإلكتروني الانتباه لمثل هذه الرسائل.

وخصصت شركة McAfee صفحة ويب كاملة لمسألة عمليات الاحتيال، محذرة: "يستهدف مجرمو الإنترنت الأفراد من خلال رسائل البريد الإلكتروني المزيفة التي تبدو كما لو أنها مرسلة من شركة راسخة وشرعية".

وحسبما أوضحت McAfee، هدف المتسللين الرئيس هو الاستيلاء على معلوماتك الخاصة والحساسة مثل تفاصيل بطاقتك الائتمانية وتاريخ ميلادك والمزيد، وطالبت عملائها بإعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة إلى عنوان البريد الإلكتروني [email protected].

وكم قدم فريق مركز مكافحة الاحتيال Action Fraud أيضا، نصيحة لمستخدمي تطبيق Gmail للبقاء آمنين، قائلا: "إذا كانت لديك شكوك حول رسالة ما على بريدك الإلكتروني، لا تستخدم أرقاما أو روابط مرفقة بالرسالة - استخدم التفاصيل من موقعه الرسمي على الويب، فهو لن يطلب منك تفاصيل حسابك البنكي أو أي مصدر معلومات رسمي آخر، احذر من تقديم معلومات شخصية عبر البريد الإلكتروني.

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