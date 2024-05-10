تحذير عاجل لمستخدمي Gmail وYahoo.. احذف هذا البريد الإلكتروني "الغامض" فورا

يبحث قراصنة الإنترنت باستمرار عن طرق جديدة لخداع المستهلكين، حيث تأتي تحذيرات خبراء الأمن السيبراني من أحدث الطرق الاحتيالية التي يستخدمها المحتالين لخداع مستخدمي خدمات البريد الإلكتروني Gmail وOutlook وYahoo، حيث يستهدفون الملايين حول العالم بهجوم جديد من نوعه.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "express" البريطانية، يستهدف المحتالين مستخدمي Gmail وOutlook وYahoo ، بهجوم جديد يستخدمون خلاله اسم شركة Shein الشهيرة للتسوق عبر الإنترنت لخداع العملاء المطمئنين.

تحذير عاجل لمستخدمي Gmail وYahoo



ويحاول المهاجمون خداع الضحايا في الهجوم الأخير، بدفعة من رسائل التسوق لإغراء الأشخاص بالنقر على الروابط الخطيرة من خلال رسالة تحوي ما يسمي "صندوق SHIEN الغامض!"، وتبدو رسائل البريد الإلكتروني حقيقية جدا، والتي تأتي مع عرض مغرى يضم هدية مفاجئة.

وفي حال النقر أولئك على الروابط المرفقة بالرسائل، لن يفوز الضحية بأي جوائز، ولكن الأكثر احتمالا هو أنهم سينتهي به الأمر بإعطاء المحتال وراء هذا الهجوم، التفاصيل الشخصية مثل أسماء المستخدم وكلمات السر للحسابات وحتى بيانات الحساب المصرفي.

رسالة تحوي ما يسمي "صندوق SHIEN الغامض!" على Gmail

ووفقا لخبراء الأمن السيبراني في Action Fraud، فقد تلقوا أكثر من 7900 تقرير عن رسائل بريد إلكتروني احتيالية تقدم "صناديق غامضة" مجانية.

ويقول الخبراء إنه من الضروري أن يظل مستخدمي خدمات البريد الإلكتروني Gmail وOutlook وYahoo، في حالة تأهب أحمر وحذف أي رسالة تعد بشئ يبدو رائعا لدرجة يصعب تصديقه أو يشير إلى أنك ستتلقى أي نوع من الهدايا الغامضة.

وفي الوقت نفسه، تدعي عملية احتيال أخرى منتشرة أنك قد تفوز بـ "صندوق Shein الغامض!" من خلال المشاركة في استطلاع سريع عبر الإنترنت، والتي تم رصدها مؤخرا من قبل فريق المستهلكين في What، بعد أن وقع الكثيرين ضحية لهذا لهجوم لذلك يجب حذف أي رسالة يحوي نصها أي شئ من هذا القبيل دون تأخير.

وأوضح الخبراء أن الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني هذه، تؤدي إلى مواقع تصيد ضارة حيث يحاول المحتالون سرقة معلوماتك الشخصية والمالية، لذا كن حذرا دائما خاصة إذا وصلتك رسالة بريد إلكتروني تعرض مكافآت أو تخبرك بأن الصفقة ستنتهي قريبا ومن الأفضل حذفها سريعا دون النقر على أي رابط موجود بها.