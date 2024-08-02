وحش الفئة المتوسطة.. تسريبات حول أحدث هواتف سامسونج Galaxy M

بدأت شركة سامسونج Samsung، في اختبار أحدث إصدارات واجهة المستخدم One UI، لهاتفها القادم Galaxy M55s، مما يشير إلى أن الشركة ستقوم بالكشف عن الجهاز الجديد قريبا.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، اجتاز هاتف Galaxy M55s، اختبار برنامج سامسونج الجديد One UI عدة مرات حتى الآن، مما يشير إلى أن هاتف Galaxy M55S لا يزال قيد التطوير، وسيكون لهذا النموذج الذي يظهر على خوادم OTA من سامسونج مواصفات مشابهة لسابقه Galaxy M55 5G.

تسريب مواصفات سامسونج Galaxy M55s



ظهرت المواصفات الفنية لهاتف سامسونج القادم Galaxy M55s خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل الهاتف الذكي الذي يحمل رقم الموديل SM-M558B ما يصل لـ 1003 نقطة في اختبارات أحادية النوأة على منصة الأداء Geekbench، و2309 نقطة في الاختبارات متعددة النواة، يكشف هذا أن الهاتف القادم سيكون منتجا جيدا مقابل السعر.

ووفقا لقائمة Geekbench، سيتم تشغيل هاتف Galaxy M55s بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 7 Gen 1، على غرار سابقه Galaxy M55، ومن المتوقع أن يتم طرحه للبيع مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، إلي جانب واجهة سامسونج One UI 6.1 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

تسريب مواصفات سامسونج Galaxy M55s

ولسوء الحظ، لا توجد معلومات إضافية حول الميزات الأخرى لجهاز Galaxy M55s، ولكن من المتوقع أن يحتوي على ميزات مشابهة لسابقه Galaxy M55، والذي يتميز بالمواصفات التالية:

- يأتي هاتف Galaxy M55 بشاشة من نوع AMOLED، مقاس 6.7 بوصة، توفر دقة FHD+.

- يحتوي الهاتف الذكي على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وأقصى سطوع يبلغ 1000 شمعة في المتر المربع ومستشعر قارئ بصمات الأصابع داخل الشاشة، كما أن تصميم الجهاز مزود بشهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار.

- يتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy M55 بواسطة معالج Snapdragon 7 Gen 1 من كوالكوم.

- يقترن الهاتف الذكي بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين.

- يعمل هاتف Galaxy M55 مع واجهة سامسونجOne UI 6.1 المستندة إلى Android 14.