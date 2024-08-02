مبيعات الهواتف الذكية تتخطى 288 مليون وحدة.. وسامسونج في الصدارة

ارتفعت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 288.9 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يمثل الربع الثالث على التوالي من النمو.

وأظهرت بيانات شركة أبحاث السوق Canalys، أن صناعة الهواتف الذكية تشهد انتعاشا مدفوعا بإطلاق المنتجات المبتكرة وتحسن الظروف الاقتصادية.

سامسونج تحتل الصدارة مع تجاوز السوق للتوقعات

عززت عملاقة التقنية الكورية سامسونج مكانتها كشركة رائدة في السوق بحصة بلغت 18%، حيث قامت بشحن 53.5 مليون وحدة خلال هذه الفترة، حيث تستمر الأجهزة المتطورة للشركة في دفع نمو الإيرادات، فقد حققت سلسلة Galaxy S24 مبيعات قوية بين أبريل ويونيو 2024، وحققت نموا مزدوج الرقم على أساس سنوي في الشحنات والإيرادات للربع الثاني والنصف الأول، مقارنة بتشكيلة Galaxy S23.

واحتفظت شركة آبل Apple، بالمركز الثاني حيث تم شحن 45.6 مليون وحدة، مما يدل على أداء قوي في كل من أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

فيما تقترب شركة شاومي من شركة آبل، حيث حصلت على المركز الثالث بشحن 42.3 مليون وحدة، كما غذت تشكيلة المنتجات التنافسية لعملاق التكنولوجيا الصيني نموها السريع.

واستعادت شركة شاومي أيضا المركز الأول في سوق الهواتف الذكية في الهند في الربع الثاني من عام 2024، حيث استحوذت على حصة سوقية تبلغ 18٪.

بينما استعادت شركة فيفو المركز الرابع مع 25.9 مليون وحدة، في حين احتلت شركة Transsion التي تصنع الهواتف الذكية التي تحمل علامتي تكنو Tecno وإنفينيكس Infinix المراكز الخمسة الأولى مع شحن 25.5 مليون وحدة.

وبينما يسير السوق بشكل عام في مسار تصاعدي، فإن التحديات تلوح في الأفق، حيث بدأ نقص المكونات، وخاصة بالنسبة للميزات المتطورة مثل شاشات العرض الكبيرة والكاميرات المتقدمة، في التأثير على تكاليف الإنتاج.

وهذا يمكن أن يضغط على العلامات التجارية التي تستهدف السوق الشامل، وبالإضافة إلى ذلك، سيصبح الحفاظ على الميزة التنافسية أمرا صعبا بشكل متزايد مع نضوج السوق.

وللبقاء في المقدمة، تركز شركتا آبل وسامسونج الأولوية للاستراتيجيات طويلة المدى في الأسواق القائمة مع التركيز على ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية في أجهزتهما الرئيسية.

وتستثمر العلامات التجارية الصينية أيضا بكثافة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمنافسة في القطاع المتطور، مع استمرار تطور سوق الهواتف الذكية، يمكن للمستهلكين أن يتوقعوا رؤية المزيد من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الكاميرا المتقدمة، وشاشات العرض الأكبر حجما والأكثر غامرة.

ومع ذلك، فإن ارتفاع تكلفة المكونات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة المتميزة.

