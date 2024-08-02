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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمدى 400 كيلومتر.. سعر "بي واي دي" VITALITY EDITION الجديدة |صور

صدى البلد

تواصل بي واي دي عملاقة تصنيع السيارات الصينية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة VITALITY EDITION، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، مع تقية العمل بالطاقة الكهربائية.

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القدرات الفنية لسيارة VITALITY EDITION

 

دعمت سيارة بي واي دي VITALITY EDITION ببطارية قوتها 45.12 كيلووات، مع محرك متزامن مغناطيسي يستطيع أن ينتج 70 كيلووات أي ما يعادل 94 حصانا وعزم اقصى للدوران 180 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع مدى للسير يقدر بـ 401 كيلومتر.

بي واي دي VITALITY EDITION

وبهذه القدرات يمكن للسيارة بي واي دي VITALITY EDITION التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 12.9 ثانية، وتضم السيارة تقنية الشحن السريع حيث يمكنه الوصول من 30 % إلى 80 % من طاقتها خلال 30 دقيقة.

بي واي دي VITALITY EDITION

تجهيزات السيارة بي واي دي VITALITY EDITION

بي واي دي VITALITY EDITION

تضم السيارة بي واي دي VITALITY EDITION شاشة مركزية تعمل باللمس وتدعم الكثير من التطبيقات قياسها 10.1 بوصة، بالاضافة إلى لوحة عدادات LCD قياسها 8.8 بوصة، وشاحن لاسلكي، مع عجلة قيادة "
مالتي فانكشن"، بصمة، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، باقة من تقنيات الحماية والرفاهية.

بي واي دي VITALITY EDITION

تعتمد السيارة بي واي دي VITALITY EDITION على جنوط رياضية 16 بوصة، وبنسبة طول كلي يبلغ 4310 مم، بينما يبلغ عرض السيارة نحو 1830 مم، و1675 مم للارتفاع الكلي، بالاضافة إلى واجهة عصرية مع مصابيح LED، مرايات جانبية كهربائية التحكم.

 

تقدم السيارة بي واي دي VITALITY EDITION في السوق الصينية بسعر يبدأ من 99.800 يوان.

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