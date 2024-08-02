أودي تقدم A6 2025 بقدرات كهربائية.. تفاصيل

تقدم أودي العالمية عددًا كبيرًا من سياراتها، ومنها الطرازات الكهربائية والتي ظهرت بشكل كبير، وتعد من أبرز هذه الطرازات هي النسخة A6 موديل 2025 سواء عبر اطلالة سبورت باك أو السيدان صاحبة اللقب أفانت والتي كشفت عنها عالميًا.

القدرات الفنية لسيارة أودي A6 موديل 2025 عالميًا

أودي A6

تقدم سيارة أودي A6 موديل 2025 في السوق العالمي عبر محرك 362 حصان وسرعة قصوى تصل لـ 209 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى نظام دف خلفي، وبقدرات تسارع تقدر بـ 5.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، وذلك للنسخة A6 E-Tron RWD.

أودي A6

بينما تعتمد A6 E-Tron Quattro على محرك بقوة 422 حصان مدعوم بتقنية الدفع الكلي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في 4.3 ثانية، وتأتي S6 E-Tron الرياضية بمحرك تتراوح قوته بين 496 حصان و543 حصان عند تفعيل أمر Launch Control.

أودي A6

تتشارك سيارات أودي A6 موديل 2025 بحزمة طاقة تتضمن بطارية ليثيوم أيون بسعة تبلغ 94.4 كيلوواط/ساعة، ويكفيها 21 دقيقة للوصول من 10% إلى 80% عبر تقنية الشحن السريع، كما تدعم الشحن بالتيار الكهربائي المستمر حتى 270 كيلوواط.

أودي A6

تأتي السيارة أودي A6 موديل 2025 بتجهيزات عالية الاداء، حيث تضم شاشة عدادات رقمية قياسها 11.9 إنش، وشاشة تعمل باللمس 10.9 إنش، وشاشة اخرى مقاس 14.5 إنش، بالاضافة إلى زجاج ومرايات كهربائية، مكيف هواء أوتوماتيك، فرامل يد كهربائية ومقاعد بنفس التقنية، مع عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، وحزمة من برامج الحماية والامان.

أودي A6

تتراوح أسعار السيارة اودي A6 E-Tron و نسخة سبورت باك بين 81,800 دولار أمريكي و 109,000 دولار أمريكي.