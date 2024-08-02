بلينكن يؤكد فوز المعارضة بـ فنزويلا ومطالبات دولية بتحقيق محايد في نتائج الانتخابات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، أن هناك "أدلة قاطعة" على أن مرشح المعارضة في فنزويلا، إدموندو جونزاليس أوروتيا، فاز بالانتخابات الرئاسية التي أعلن الرئيس نيكولاس مادورو فوزه بها.

وأضاف بلينكن في بيان: "بالنظر إلى الأدلة القاطعة، فمن الواضح للولايات المتحدة، والأهم من ذلك للشعب الفنزويلي، أن إدموندو جونزاليس أوروتيا فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا في 28 يوليو"، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج من قبل المجلس الوطني للانتخابات الذي يسيطر عليه مادورو كان معيبا بشدة، ما أسفر عن نتيجة معلنة لا تمثل إرادة الشعب الفنزويلي.

وحذر بلينكن من أن "فشل المجلس الوطني للانتخابات في نشر النتائج الرسمية على مستوى الدوائر الانتخابية، فضلا عن المخالفات التي تخللت العملية الانتخابية، جردت النتيجة التي أعلنها المجلس الوطني للانتخابات من أي مصداقية".

وأوضح أن نتائج فرز الأصوات التفصيلية التي نشرتها المعارضة بقيادة ماريا كورينا ماتشادو أظهرت فوز غونزاليس أوروتيا "بفارق لا يمكن التغلب عليه"، مؤكدًا أن ما يقوم به مادورو حاليا هو "محاولة غير ديمقراطية لقمع المشاركة السياسية والاحتفاظ بالسلطة".

وجاء بيان بلينكن في وقت دعت فيه زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، أنصارها إلى التظاهر "في كل مدن" البلاد السبت تنديدا بإعلان مادورو فوزه بالانتخابات.

وطالبت البرازيل وكولومبيا والمكسيك في بيان مشترك الخميس بـ"تحقق محايد من نتائج" الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا، والتي يتنازع الفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو والمعارضة.

وقالت الدول الثلاث في بيانها: "يجب احترام المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية من خلال تحقق محايد من النتائج". وأضاف البيان أن السلطات الانتخابية الفنزويلية يجب أن تنشر سريعا النتائج التفصيلية لعمليات فرز الأصوات بحسب مراكز الاقتراع في الانتخابات التي جرت في 28 يوليو.

وأشارت الدول الثلاث إلى "متابعة عملية فرز الأصوات باهتمام كبير"، ودعت السلطات الانتخابية في فنزويلا إلى "نشر النتائج التفصيلية حسب مراكز الاقتراع بسرعة".