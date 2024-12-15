تدريب وتأهيل 3000 كادر.. الشعب الجمهوري يختتم يومه بورش عمل للشباب

اختتم حزب الشعب الجمهوري، يومه الأول من المرحلة الثانية لتدريب وتأهيل 3000 كادر للمحليات، ضمن مبادرة "دورك"، التي دشنها الحزب في وقت سابق، بورش عمل للشباب المشارك من أمانة محافظة القاهرة، وذلك برعاية أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية( أمين تنظيم الحزب المركزي )، ومشاركة النائب فؤاد القاضي أمين الحزب بمحافظة القاهرة، وخالد الباشا أمين تنظيم الحزب بمحافظة القاهرة، والمهندس داكر عبداللاه، أمين أمانة المجالس المحلية بالقاهرة.

وشهدت الورش حضور كل من النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، النائب وفيق عزت أمين أمانة المجالس المحلية المركزية، الدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية- المتحدث الرسمي باسم الحزب، الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية، المستشار أحمد حبيب، الأستاذ مراد العمدة (الأمناء المساعدين لأمانة المجالس المحلية المركزية)، المهندس طارق الوراقي أمين الحزب بمحافظة المنوفية، الأستاذة إيمان طلعت وكيل لجنة الإدارة المحلية المركزية بالحزب، بالإضافة إلى السادة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي " النواب- الشيوخ"، وأعضاء هيئة مكتب أمانة القاهرة، وأمناء المراكز والأقسام بالمحافظة.



كما أشرف على هذه الورش كل من النائب محمد وفيق عزت، المستشار أحمد حبيب، الأستاذ مراد العمدة، والمهندس طارق الوراقي، والأستاذة إيمان طلعت.



تناولت ورش العمل تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات، تضمنت كل مجموعة تنفيذ أطروحات اللجنة المشرفة حول "تشكيل أحد المجالس وتحديد العدد وكيفية الاختيار- طرح فكرة الإداره المحلية في الواقع الحالي- عرض نموذج عملي للربط بين التقسيم الإداري والمجالس المحلية- عمل مقترح حملة انتخابية وكيفية إدارتها".

وفي ختام الورشة تم صياغة أوراق النقاش في كل مجموعة، والخروج بعددٍ من التوصيات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورش والتدريبات، تعكس التزام الحزب بتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية، مما يعزز من قدرتهم على إحداث تغيير إيجابي في محافظاتهم، وذلك من خلال تبادل الأفكار والخبرات بالإضافة إلى الخروج بتوصيات عملية يمكن تنفيذها في المستقبل القريب.