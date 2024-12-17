رئيس الحكومة السورية: إعادة هيكلة وزارة الدفاع في الفترة المقبلة عبر فصائل ثورية

قال رئيس الوزراء السوري المؤقت، محمد البشير، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إعادة هيكلة وزارة الدفاع عبر فصائل ثورية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن سوريا تتجه نحو العدالة الموحدة، مضيفاً أن "من لم تتلطخ يداه بالدماء فهو مرحب به في بناء سوريا الجديدة".

وأضاف أن سوريا لكل أبنائها والجميع شريك في بناء المستقبل. وقال إن احتياطيات بلاده من العملات الأجنبية منخفضة للغاية.

وأشار البشير إلى أن احتياطيات سوريا من العملات الأجنبية منخفضة للغاية.

وتولى البشير رسميا مسؤولية حكومة انتقالية مدعومة من جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد في العاشر من الشهر الحالي.