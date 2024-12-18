قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة نجوم الفن.. حفل تكريم الراحل محمد رحيم بدار الأوبرا بعد قليل
طلب التوقف فورًا.. شاهد لحظة إعياء رئيس الوزراء على الهواء أثناء المؤتمر الصحفي اليوم
هيئة البث الإسرائيلية: عدد الجنود المعاقين بالجيش سيصل 100 ألف عام 2030
سائق تاكسي مطروح يواجه عقوبات رادعة بعد خدعة الـ 8 ملايين جنيه
وزير المالية الإسرائيلي: لن نمنح حماس طوق النجاة إذا طلبت وقف الحرب
رئيس الوزراء يلتقى عددا من مسئولى الشركات الإماراتية لمناقشة مشروعات استثمارية
روسيا.. إصابة 14 شخصا في تصادم قطارين
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط | صور
عودة الكتاتيب: مبادرة وزارة الأوقاف لإحياء التعليم الديني والثقافي.. والأزهري : نسعى لتغطية 4500 قرية خلال عام ونصف
ليلة رعب.. طاقم مستشفى كمال عدوان يكشف تفاصيل الهجمات الإسرائيلية بشمال غزة
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في قمة الدول الثماني النامية
لازم نشكر ربنا.. الفنانة شهيرة تروي ماذا حدث لها بسبب فص ثوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ بني سويف يستقبل قيادات مستقبل وطن لتعزيز سبل التعاون

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
×

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه، أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، بمكتبه، وذلك على هامش الجولات التنظيمية التي ينفذها الحزب في مختلف المحافظات بهدف تفعيل الدور الخدمي والمجتمعي للحزب وتقديم مبادرات تنموية تخدم المواطنين.

حضر اللقاء عدد من قيادات الحزب البارزين،  من بينهم النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب ، النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عبد الحميد الدمرداش الأمين العام المساعد، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، وشارك النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم، بالإضافة إلى النائب محمد كمال مرعي أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب هشام الحصري أمين الزراعة، وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء الأمانة المركزية.

شهد اللقاء حضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة بني سويف، منهم النائب علي بدر، والنائب عبد الله علي مبروك، والنائب محمد سيد كامل، والنائبة منى عبد الله، والنائبة ميرفت ميشيل، والنائب أحمد محيسن، والنائب طه أبو الناظر، النائب نادر نسيم.

ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين المحافظة والحزب لتنفيذ المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث  استعرض الجانبان آليات تنظيم فعاليات مجتمعية تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الزراعية، والمساهمة في إدخال البهجة والسرور على قلوب الأسر، لا سيما العرائس من الفئات غير القادرة.

تأتي هذه الجهود في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

بني سويف مستقبل وطن احمد عبدالجواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقات التموين

وقف بطاقات التموين بسبب هذه الممارسات.. والعقوبات تنتظر المخالفين

عادل إمام

شرط وحيد لـ عادل إمام للعودة إلى التمثيل وهذه تفاصل حالته الصحيه

مرتبات

موعد صرف مرتبات ديسمبر..علاوة دورية 3% للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

الرئيس السيسي

تكليف عاجل من الرئيس السيسي لوزير الصحة بشأن دخل الأطباء

شبانة

أسعد صفقة للأهلاوية.. شبانة يفجر مفاجأة للجماهير

كهربا

بعد إهدار ركلة الترجيح| رسالة مفاجأة من كهربا.. ورحيل هؤلاء عن الأهلي (إيه الحكاية)

دولار و 50 جنيه

سعر صرف الدولار أمام الجنيه الآن بالبنوك

كم تبلغ فائدة شهادة الاستثمار الـ30% في البنك سنويا؟

كم يبلغ عائد شهادة الاستثمار الـ30% في البنك سنويا؟

ترشيحاتنا

الأسنان

أطعمة وعادات تضر بصحة أسنانك وجمالها

الحليب مع العسل

5 فوائد لتناول الحليب مع العسل على الريق؟.. تفاصيل

جرثومة المعدة

لمرضى جرثومة المعدة.. تعرف على أسبابها وكيفية علاجها

بالصور

بعد تعرض الفنانة شهيرة للاختناق.. أضرار وفوائد الثوم على الريق

الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة

محافظ الشرقية يُشيد بمنظومة تداول القطن الجديدة بمحلج الدلتا ميت يزيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة منيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الكيلو بـ270 جنيها.. محافظ الشرقية يفتتح منفذ بيع اللحوم الطازجة بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أرقام جديدة.. قيمة المعاش للمحالين من الخدمة في 1 يناير 2025

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفاصيل مهمة قبل انطلاق امتحانات منتصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد