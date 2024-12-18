محافظ بني سويف يستقبل قيادات مستقبل وطن لتعزيز سبل التعاون

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه، أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، بمكتبه، وذلك على هامش الجولات التنظيمية التي ينفذها الحزب في مختلف المحافظات بهدف تفعيل الدور الخدمي والمجتمعي للحزب وتقديم مبادرات تنموية تخدم المواطنين.

حضر اللقاء عدد من قيادات الحزب البارزين، من بينهم النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب ، النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عبد الحميد الدمرداش الأمين العام المساعد، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، وشارك النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم، بالإضافة إلى النائب محمد كمال مرعي أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب هشام الحصري أمين الزراعة، وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء الأمانة المركزية.

شهد اللقاء حضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة بني سويف، منهم النائب علي بدر، والنائب عبد الله علي مبروك، والنائب محمد سيد كامل، والنائبة منى عبد الله، والنائبة ميرفت ميشيل، والنائب أحمد محيسن، والنائب طه أبو الناظر، النائب نادر نسيم.

ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين المحافظة والحزب لتنفيذ المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض الجانبان آليات تنظيم فعاليات مجتمعية تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الزراعية، والمساهمة في إدخال البهجة والسرور على قلوب الأسر، لا سيما العرائس من الفئات غير القادرة.

تأتي هذه الجهود في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.