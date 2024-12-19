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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الدولار رسميًا الآن| آخر تحديث بالبنوك اليوم الخميس بعد قرار المركزي الأمريكي

الدولار
الدولار
عبد العزيز جمال
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يبحث الكثير عن سعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة اليوم الخميس 19-12-2024 فهو محل اهتمام الكثير خاصة بعد تصريحات الحكومة بشأن مرونة سعر الصرف، والذي تراجع بحسب آخر تحديث.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويهتم الآلاف يوميا بالتحديث اليومي لـ سعر الدولار في البنوك الحكومية المختلفة وكذلك البنوك الخاصة التي تعمل في مصر، فيتم تحديد سعر الدولار بكل مستمر بين الحين والآخر على مدار اليوم الواحد عبر مواقعها الرسمية.

كم سعر الدولار في البنك الآن؟

سجل سعر الدولار اليوم 50.8 جنيه للشراء كأقل سعر بحسب آخر تحديث معلن من البنوك ، فيما سجل أعلى سعر في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

إعلان تحديث سعر الدولار يتم كلا عبر مواقع البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة وكذلك البنك المركزي عدا الإجازات الأسبوعية والرسمية، وفقا لحركة العرض والطب في السوق باستثناء أيام العطلات الرسمية، حيث حررت سعر الصرف منذ 6 مارس الماضي لتترك العملة الخضراء لمبادئ العرض والطلب وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحات سابقة أكثر من مرة.

سعر الدولار البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 50.81 جنيه للشراء.
1 دولار = 50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك المركزي

سعر الدولار البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 50.8 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 50.8 جنيه للشراء.
1 دولار = 50.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري،:

1 دولار= 50.8 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي:

1 دولار= 50.8 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة:

1 دولار= 508 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.9 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

شهد الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا بقيمة 11 مليون دولار علي أساس شهري، مسجلا 46.951 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي .

وخلال 4 أشهر  صعد الاحتياطي النقدي لمصر وفقا لتقارير البنك المركزي المصري ما يقارب 171 مليون دولار

سعر دولار السوق السوداء

يبحث الكثير أيضا عن سعر الدولار في السوق السوداء ولكن دون جدوى هذه الأيام، فبعد أن وصلت السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة قبل 6 مارس انكمشت لتزول تقريبا بعد تحرير سعر الصرف ليصبح سعره مناسبا لقيمته مقابل الجنيه في البنوك رسميا وفقا لآلية العرض والطلب.

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