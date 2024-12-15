سعر الدولار اليوم الأحد 15-12-2024

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه لليوم الثاني علي التوالي بالتزامن مع بدء العمل داخل الجهاز المصرفي اليوم الأحد الموافق 15-12-2024 بدون أي تغيير يذكر على مستوي البنوك العاملة في مصر.

وقبل يومين صعد سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة وصلت 20 قرشا في المتوسط على مستوي البنوك في مصر.

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم نحو 49.54 جنيه للشراء و 49.64 جنيه للبيع .

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بداية العمل في البنوك المصرية نحو 49.52 جنيه للشراء و 49.62 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات .

ثاني أقل سعر

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه حوالى 49.53 جنيه للشراء و 49.63 جنيه للبيع في بنكي " مصر، التنمية الصناعية.

سعر البنوك الأخري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه بمعظم البنوك العامة والخاصة نحو 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع في بنوك" أبوظبي الأول، QNB،كريدي أجريكول،القاهرة، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،البركة، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، الإسكندرية، المصرف المتحد، سايب" .

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، التعمير والاسكان".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه في بنكي " الأهلي المتحد،قناة السويس" .

ثاني أعلي سعر

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.66 جنيه للشراء و 49.76 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.69 جنيه للشراء و 49.79 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.

ترميز البطاقات

أوضح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري أن خدمة ترميز البطاقات البنكية تؤكد على التزام البنك المركزي المصري بتدعيم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء، حيث تقدم هذه الخدمة فرصًا هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية".

وتتيح منصة ترميز بطاقات الدفع الوطنية إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الإلكترونية على تطبيقات الهاتف المحمول واستخدامها في عمليات الشراء سواء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت (E-commerce) .

ويمكن التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية (على سبيل المثال: بصمة الوجه أو الاصبع، ... إلخ ) دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة،

تتيح الخدمة تحسين تجربة العملاء في إتمام المعاملات الإلكترونية بصورة لاتلامسية وبسرعة وأمان دون الحاجة إلى وجود بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية.

وتجدر الاشارة إلي أن إطلاق خدمة ترميز البطاقات سيساهم في زيادة معاملات السداد من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الالكترونية عبر الانترنت التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية،

ومن المتوقع وصول قيم معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية عام 2024 لنحو 640 مليار جنيه بنسبة نمو 280% مقارنة بعام 2021 الذي تم خلاله تنفيذ معاملات بقيمة 169 مليار جنيه.

و من المتوقع وصول قيم معاملات التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقارنة بقيم معاملات تقدر بـ 29 مليار بنهاية عام 2021 بنسبة نمو أكثر من 500%.