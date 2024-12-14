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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 14-12-2024

سعر الدولار
سعر الدولار
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ثبت أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيه للشراء و 50.52 جنيه للبيع وذلك في البنك الأهلي الكويتي، وذلكفي أول تعاملات اليوم السبت 14-12-2024.

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 14-12-2024، بالتزامن مع تعطل العمل بالجهاز المصرفي وتفعيل الراحة الأسبوعية للبنوك المصرية.

وقبل انتهاء العمل في البنوك المصرية قبل يومين؛ صعد الدولار مقابل الجنيه مقدار 20 قرشا في المتوسط.

سعر البنك المركزي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري،  50.79 جنيه للشراء و 50.89 جنيه للبيع .

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية 

ووصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مسجلا 50.74 جنيه للشراء و 50.84 جنيه للبيع .

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع في بنكي نكست و HSBC.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.78 جنيه للشراء و 50.88 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، البركة، المصرف المتحد".

سعر البنوك

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك نحو 50.79 جنيه للشراء و 50.89 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB، القاهرة، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، ميد".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.8 جنيه للشراء و50.9 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB،التنمية الصناعية، الإسكندرية،العربي الإفريقي الدولي، سايب، فيصل الإسلامي".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.81 جنيه للشراء و 50.91 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، التعمير والإسكان".

أعلى سعر

وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

دعم خدمات الدفع الإلكتروني

أوضح رامي أبو النجا ، نائب محافظ البنك المركزي المصري أن  خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة الجديدة؛ تؤكد على التزام البنك المركزي المصري بتدعيم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء

 وتقدم هذه الخدمة فرصًا هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية".

وستتيح منصة ترميز بطاقات الدفع الوطنية، إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الإلكترونية على تطبيقات الهاتف المحمول، واستخدامها في عمليات الشراء سواء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت (E-commerce) حيث يمكن التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية (على سبيل المثال: بصمة الوجه أو الاصبع، ... إلخ ) دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة.

وستتيح الخدمة تحسين تجربة العملاء في إتمام المعاملات الإلكترونية بصورة لا تلامسية وبسرعة وأمان دون الحاجة إلى وجود بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلي أن إطلاق خدمة ترميز البطاقات سيسهم في زيادة معاملات السداد من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية عبر الانترنت التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية

ومن المتوقع وصول قيم معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية عام 2024 لنحو 640 مليار جنيه بنسبة نمو 280% مقارنة بعام 2021 الذي تم خلاله تنفيذ معاملات بقيمة 169 مليار جنيه.

ومن المتوقع وصول قيم معاملات التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقارنة بقيم معاملات تقدر بـ 29 مليار بنهاية عام 2021 بنسبة نمو أكثر من 500%.

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