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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اقتصاد

سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم 13-12-2024

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 13-12-2024 بالتزامن مع بدء تعطل العمل بالجهاز المصرفي وتفعيل الراحة الأسبوعية للبنوك المصرية.

وكان سعر الدولار قد أظهر ارتفاعا مقداره 19 قرشا جديدة مع ختام العمل بالبنوك أمس الخميس.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.79 جنيه للشراء و 50.89 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري 

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.42 جنيه للشراء و 50.52 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مسجلا 50.74 جنيه للشراء و 50.84 جنيه للبيع .

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع في بنكي نكست و HSBC.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.78 جنيه للشراء و 50.88 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، البركة، المصرف المتحد".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في أعلب البنوك نحو 50.79 جنيه للشراء و 50.89 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB، القاهرة، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي،ميد".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.8 جنيه للشراء و50.9 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB،التنمية الصناعية، الإسكندرية،العربي الإفريقي الدولي،سايب، فيصل الإسلامي".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.81 جنيه للشراء و 50.91 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، التعمير والإسكان".

ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

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