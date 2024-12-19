ماس بماكينة تغليف.. كواليس إصابة 6 عمال بحريق مصنع في أكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات انبعاث أدخنة من مصنع مستلزمات طبية في المنطقة الصناعية بأكتوبر حيث تبين حدوث ماس كهربائي بإحدى ماكينات المصنع، واسفر الحريق عن إصابة 6 من العمال بحالة اختناق وتم نقلهم الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من إحدى المنشآت الصناعية بالمنطقة الثانية بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإطفاء الى مسرح الحريق وتبين اندلاع النيران بماكينة تغليف داخل غرفة تعقيم بعد حدوث ماس بتوصيلاتها الكهربائية .

واسفر الحريق عن التهام النيران لغرفة التعقيم بالكامل وأسفر عن الحريق إصابة 6 عمال بحالات اختناق تم نقلهم إلى المستشفى المركزي للعلاج.