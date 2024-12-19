سماهر موصلي تقدم فيلمها "روج" بـ أيام قرطاج السينمائية

عرضت المخرجة السعودية سماهر موصلي فيلمها القصير "روج" ضمن فعاليات "أيام قرطاج السينمائية" اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 وهو العرض العالمي الأول للفيلم.



روج الإنتاج الأول للفيلم من إخراج إمرأة تقوم بدعمه مجموعة "تلفاذ 11" كما شارك في دعمه المركز الثقافي “إثراء”.



عن روج

تفاجأ المذيعة السعودية دانا، في عيد ميلادها التاسع والثلاثين، بخبر يُهدد مسيرتها المهنية؛ عام واحد يفصلها عن فقدان وظيفتها. تُقرر الخضوع لجراحة تجميلية في محاولة يائسة لإنقاذ مسيرتها المهنية المُتعثرة، ولكن سرعان ما تجد نفسها في مواجهة تبعات هذا القرار الذي غيَّر مجرى حياتها.

الفيلم يعالج حالة نفسية معينة حول صناعة التجميل في السعودية. لقد أصبحت هذه الظاهرة تثير القلق ، حيث تفرض توقعات غير عادلة على النساء الشابات وتقلل من شعورهن بالثقة بالنفس. إنها ظاهرة تتسارع ليس فقط في السعودية ولكن في جميع أنحاء العالم. وهذا ما دفع المخرجة موصلي لتروي قصة تتناول الضغوطات الاجتماعية وأيضًا الحرب الداخلية التي تدور في عقول النساء.