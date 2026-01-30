جامعة قناة السويس تُجري 150 عملية جراحية و8 حالات علاج ألم مجانًا

تواصل جامعة قناة السويس أداء دورها المجتمعي والإنساني من خلال مبادرة اليوبيل الذهبي، التي تهدف إلى تقديم خدمات طبية متقدمة بالمجان، في إطار التزام الجامعة بدعم منظومة الرعاية الصحية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وترسيخ مبدأ أن العلاج حق أصيل للجميع.

وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس أن استمرار المبادرة يعكس حرص جامعة قناة السويس على توظيف إمكاناتها الطبية والعلمية في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تمثل أحد الأذرع الفاعلة للجامعة في دعم القطاع الصحي، لا سيما في إقليم القناة وسيناء، من خلال تقديم خدمات علاجية وجراحية وفق أعلى معايير الجودة والانضباط المهني.

وتُنفذ المبادرة بإشراف عام الدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حيث من المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة خلال الأسبوع المقبل، اعتبارًا من السبت الموافق 31 يناير 2026. وأشار الدكتور أحمد أنور إلى أنه تم تقديم خدمات علاج الألم مجانًا لعدد ثمانية مرضى، إلى جانب إجراء 150 عملية جراحية متقدمة بالمجان على مدار الأسبوع، وذلك في عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وتشمل هذه التخصصات جراحات الفتق الإربي، وجراحات الأنف والأذن والحنجرة بما تتضمنه من عمليات اللحمية واللوزتين، إضافة إلى جراحات العيون الخاصة بالمياه البيضاء، فضلًا عن خدمات علاج الألم، وذلك في إطار منظومة طبية متكاملة تلتزم بأعلى معايير السلامة وجودة الأداء.

وأوضح القائمون على المبادرة أن جميع المرضى المتقدمين قد خضعوا لكافة الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، ضمن الاستعدادات الطبية المسبقة لإجراء العمليات الجراحية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج العلاجية وتوفير رعاية صحية آمنة للمرضى.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور أن المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس تواصل استقبال المرضى بالمجان من إقليم القناة وسيناء، مع استمرار المبادرة في تقديم خدماتها في تخصصات الرمد والجراحة العامة وعلاج الألم، مشددًا على أن المستشفيات الجامعية تضطلع بدور محوري في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الصحية، وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة لكافة المواطنين دون تمييز.

وتواصل مستشفيات جامعة قناة السويس أداء رسالتها في خدمة المجتمع، من خلال الجمع بين التميز الطبي والمسؤولية المجتمعية، بما يعكس رؤية الجامعة ورسالتها في دعم الإنسان المصري، وترسيخ شعار المبادرة: «العلاج حق للجميع».