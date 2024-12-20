عفت نصار: ميشالاك لا يصلح للعب في الزمالك.. وعلى دونجا مراجعة نفسه



أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، هو المسئول عن تجدد إصابة ناصر ماهر في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" فريق سيراميكا فريق كرة محترم، ينقصه بعض التدعيمات في خط الدفاع وسيتطيع المنافسة على البطولات وتحقيق بطولة".

وتابع:" لا يوجد مدرب قادر على معرفة الفريق في يومين، وجروس خاض المباراة بنفس تشكيل المباراة السابقة، ومشكلة الزمالك أنه يعاني من بعض التواقص ولا يوجد دكة قوية".

وأكمل:" الجهاز الطبي هو المسئول عن تجديد إصابة ناصر ماهر، ومشكلة الزمالك عدم وجود دكة بدلاء بجانب تواجد مصابين وهناك فرق بين الأساسيين والاحتياطي".

وأردف:" يجب على دونجا مراجعة نفسه لأن مستواه متراجع في الوقت الحالي، و ميشالاك لا يصلح للعب في الزمالك، ولم أكن أتمنى تواجد اللاعب البولندي وعمر فرج في الفريق".

وشدد:" الزمالك يعاني من بطئ في تحضير الهجمات من الخطوطت الخلفية، وجراءة المدرب تعتمد على إمكانيات اللاعبين المتواجدين في الفريق"

وواصل:" أنا أول محترف مصري في الدوري السعودي، وهو دوري قوي ومحترم جدًا ويضم نجم عالم".

وعن كولر قال:" كولر يدير المباريات بتحفظ كبير، والأهلي الفريق الوحيد في مصر الذي يلعب بثنائي دفاعي في وسط الملعب أكرم توفيق ومروان عطية".

وأردف:" سيراميكا كليوباترا أفضل من بيراميدز، في وسط الملعب والهجوم، وفي حالة ضمه محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم سيحصل على الدوري، والفريق السماوي مستواه متواضع في الفترة الماضية، ومدربه ضعيف يفتقد الإمكانيات، ولا يوجد تحركات هجومية رغم تواجد نجوم في الفريق".

وعن جروس قال:" ابتعاد المدرب عن التدريب لا يشكل أزمة لأن المدرب يملك إمكانيات والقلق يكون من التعاقد مع مدبر لم يدرب من قبل".

وزاد:" سيف الجزيري مستواه فيه كسل في الوقت الحالي، وهو مهاجم جيد ويحتاج لإمكانيات لاعبين بجانبه تكون قادرة على مساعدته في تسجيل الأهداف، ولازم نقف بجواره حتى يستعيد مستواه".