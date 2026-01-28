قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد السعدني يستعرض لياقته من الجيم

احمد السعدني
احمد السعدني
ميرنا محمود

شارك الفنان أحمد السعدني جمهوره صورا  جديدة  من الجيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و ظهر السعدني وهو يستعرض لياقته البدنيه من أحدي صالات الجيم ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

و كان قد أكد الفنان أحمد السعدني أنه يحرص دائمًا على الانغماس الكامل في الشخصية التي يقدمها، مضيفًا: «بحاول أعيشه طول الوقت وأفكر فيه، لا أستطيع حصر طريقة معينة، لكن أحاول أن أصدقه وأحسه بصدق».


وقال أحمد السعدني خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة «صدى البلد» إن دوره الأخير في فيلم “ولنا في الخيال حب” كان أقرب إليه وأسهل في الأداء لأنه لمس جوانب شخصية قريبة منه منذ قراءة النص.

وأضاف أحمد السعدني أن التعاون مع المخرجة سارة رزيق أضاف للعمل بُعدًا مميزًا، مشيرًا إلى أنها موهوبة جدًا وتتمتع برؤية واضحة وتوجيه احترافي، واصفًا إياها بأنها فنانة حقيقية ومثقفة ومتذوقة للفن بكل أنواعه، من السينما إلى الموسيقى والرسم.

وتابع: «لم أشعر بالخوف أثناء التحضير، فقد عقدت جلسة واحدة مع سارة استمرت نصف ساعة فقط، وفي النهاية قلت لها: سأعمل هذا الفيلم معك».

وأوضح أحمد السعدني أن الحماس الذي وجدته لدى المخرجة شجعه على تقديم أفضل أداء له، موضحًا أن تجربته معها فاقت توقعاته.

ترشيحاتنا

ﻣ�قﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

