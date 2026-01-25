كل سنة وانت حبيبي..أحمد السعدني يهنئ صلاح عبدالله بـ عيد ميلاده

حرص الفنان أحمد السعدني على تهنئة الفنان صلاح عبدالله، بمناسبة عيدميلاده، متمنيا له وفير العمر والصحة.

ونشر السعدني صورة تجمعه بصلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وظهر في الصورة أيضا أوس أوس، وعلق السعدني على الصورة قائلا: “كل سنه و انت حبيبي يا صاصا ربنا يخليك لينا، و مش عارف الشخص اللي معانا ده بيعمل ايه في الصورة”.



وشارك الفنان أحمد السعدني في بطولة فيلم ولنا في الخيال حب، كما شارك معه عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: الفنان أحمد السعدني، الفنانة مايان السيد والفنان عمر رزيق، وعدد من الوجوه الشابة منهم سيف حميدة وفريدة رجب، والعمل قصة وإخراج المخرجة سارة رزيق، ومدير التصوير محمد جاد، والموسيقي التصويرية خالد حماد.