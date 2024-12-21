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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أمانى قنديل: الانتماء الوطني يأتي من التربية والبيت وتنشئة الطفل

علم مصر
علم مصر
أسامة علي
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كشفت الكاتبة أماني قنديل، أنها تخشى على الانتماء القومي والإحساس بالوطن والروح الوطنية التي تدعمها التقاليد والعادات والأفكار والتدين وهذا منسوبه قليل في الكمبوندات إلا فيما بين الشباب والكبار.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن اللغة العربية جزء من الانتماء للوطن، وفقدان اللغة يعني فقدان الانتماء.


ولفتت الكاتبة أماني قنديل، إلى أن هناك مواطنين يربون أطفالهم على أنهم لا يتواجدون في مصر، فيما يعرف بغربة المكان، مؤكدة أنها لا تتهم أحدا.

وأكدت أن الانتماء الوطني يأتي من التربية والبيت وتنشئة الطفل على معرفة العيب والحرام، واصطحاب الأطفال إلى أماكن التراث المصري، محذرة من الانعزال والتعلب في إطار خارج المتعارف عليه في المجتمع.
 

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