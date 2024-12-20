الجيل الديمقراطي : أعداء الوطن يتربصون بمقدرات الدولة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الجماعة الإرهابية ولجانها تهيل التراب على الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 10 سنوات، ويجب على الأحزاب المصرية القيام بدورها التوعوي للمواطنين من خلال المؤتمرات والندوات للتعريف بجهود الدولة في شتى المجالات.

وأضاف الشهابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الشعب المصري أوقف مخطط هدم الدولة في ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن أعداء الوطن يتربصون بمقدرات الدولة ويريدون النيل منها، مطالبا الشعب المصري بضرورة الوقف صفا واحد خلف القيادة السياسية، خاصة أننا نمتلك أقوى جيش في الشرق الأوسط وقادر على ردع الأعداء ومصر سوف تكون عصية عليهم.

وحذر رئيس حزب الجيل الديمقراطي، من استمرار تنفيذ مخططات حروب الجيل الرابع في المنطقة، مشيرا إلى أن استيلاء المعارضة السورية على مقاليد الحكم أمر في غاية الخطورة خاصة أن هذه الجماعة تم القضاء عليها في مصر.